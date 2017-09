Brno - Hrát co nejlépe, být v tabulce co nejvýše a mít na domácí utkání vyprodáno. S takovým plánem vstupuje do nového ročníku hokejové extraligy obhájce titulu Kometa Brno. Za posledních šest sezon se zařadila mezi top týmy, kromě extraligového titulu z uplynulé sezony skončila dvakrát druhá a jednou třetí.

"Soutěž bude vyrovnaná, nečeká nás nic jednoduchého. Buďme proto skromní s nohama na zemi. Každý si uvědomuje, jak to bude těžké," uvedl na klubovém webu majitel a hlavní trenér Komety Libor Zábranský.

Kádr extraligového mistra doznal několika změn. Novými hráči jsou útočníci Lukáš Nahodil a po návratu z hostování v Plzni Tomáš Svoboda. Mužstvo opustili obránci Jozef Kováčik, Peter Trška, Tomáš Dujsík a útočníci Marek Kvapil s Tomášem Vondráčkem. Martina Nečase si na draftu NHL vybrala Carolina. Až po kempu se rozhodne, zda zůstane v zámoří, nebo bude ještě sezonu pokračovat v extralize.

Případnou výsledkovou krizí obhájců titulu, která potkala v nedávné minulosti Zlín a Litvínov, se hráči ani trenéři nezabývají. "Nebavíme se o tom. Připomínají to pouze média. Máme v kádru hodně zkušených hráčů. Proto věřím, že něco podobného nepřipustí," řekl na tiskové konferenci trenér Kamil Pokorný, který byl spokojen s výsledky v přípravě. Kometa odehrála včetně Ligy mistrů deset utkání. Devět vyhrála a podlehla jen po samostatných nájezdech Slovanu Bratislava.

"Příprava se povedla. Ale výsledky se nedají přeceňovat. Extraligu začíná každý od nuly, teprve zápasy odhalí herní kvality týmu," uvedl Pokorný, jenž stále vidí rezervy. "Pořád je co zlepšovat. S blížícím se začátkem soutěže pilujeme hlavně standardní situace a přesilové hry. Na tom pracujeme stále," řekl kouč.

Úvod sezony nestihne kapitán Komety Leoš Čermák. "Poranil jsem si už při suché přípravě ruku. Zatím stále nejsem zcela v pořádku, začátek extraligy nestihnu. Na zápasech jsem byl jen v roli pozorovatele. V týmu i v kabině je pohoda," uvedl devětatřicetiletý útočník, kterého v roli kapitána nahradil zatím obránce Ondřej Němec.

Se zápasovým mankem vstoupí do extraligy útočník Martin Erat, který nastoupil pouze k jedinému utkání v Lize mistrů doma proti Kuopiu. "Nebyl jsem zraněný. Byl jsem na tomto programu domluvený s Liborem Zábranským. Takto se připravuji každoročně. Sezona je dlouhá a do zápasového rytmu se postupně dostanu," řekl Erat, který se musí obejít bez svých spoluhráčů v útočné řadě Martina Nečase a Marka Kvapila. "Ve středu útoku bude Jan Hruška, se kterým jsem hrával už loni. Na křídle máme nově Tomáše Svobodu, který je kvalitní střelec. My budeme od toho, abychom mu šance připravili," usmál se Erat.

Do extraligy vstoupí Kometa v pátek atraktivním domácím duelem s Třincem. "Soupeř má konsolidovaný tým a v něm má hodně individualit. Je silný do útoku. Začátek soutěže máme těžký. Věřím, že doma uspějeme," řekl kouč Pokorný.