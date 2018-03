Ústí nad Labem - Bývalá starostka ústeckého obvodu Neštěmice Miloslava Válková (Pro sport a zdraví) dostala definitivně za pokus o porušení povinnosti při správě cizího majetku roční trest s podmíněným odkladem na tři roky. Krajský soud dnes zamítl odvolání Válkové i státního zástupce a potvrdil tak loňské rozhodnutí ústeckého okresního soudu. Rozsudek je pravomocný. Případ souvisí se smlouvou na opravu chodníku, se kterou Válková bez vědomí rady či zastupitelstva manipulovala a dala do ní pro obvod nevýhodnou klauzuli. Škoda nevznikla.

Případ se týká smlouvy na opravy chodníku ve čtvrti Krásné Březno za 2,2 milionu korun. Válková v roce 2014 sama připravila zadávací dokumentaci a sama obeslala kvůli zakázce konkrétní firmy. Byla i členkou hodnotící komise, která vybrala vítěze. Do smlouvy nad rámec usnesení rady doplnila, že radnice vyplatí deset procent ceny zakázky, tedy 220.000 korun, i když se chodník opravovat nebude. V té době už radnice neměla na opravy peníze, v rozpočtu jí zbývalo 15.000 korun. Dodatek ke smlouvě navíc dala až tři týdny po obecních volbách, v době, kdy věděla, že v čele radnice skončí.

To, že Válková sama vybírala firmy, které mají být osloveny, bylo podle úředníků neštěmické radnice běžné, zaznělo dříve u soudu. Zakázku vyhrála společnost Japis, jejíž jednatel byl spolužákem Válkové a jejího manžela.

Oproti podané obžalobě soud Válkovou neuznal vinnou ze zneužití pravomoci úřední osoby a potvrdil vinu i trest za porušení povinnosti při správě cizího majetku. "Závěry soudu prvního stupně jsou správné a přiléhavé," uvedl senát krajského soudu při zamítnutí odvolání. Státní zástupce požadoval pro bývalou starostku přísnější trest, Válková zproštění viny. Rozhodnutí je pravomocné. Válková jej odmítla komentovat.

Neštěmická radnice firmu již dříve vyzývala, aby od smlouvy odstoupila, ta to dosud neudělala. "Pokud by po nás do budoucna byla jakákoli sankce uplatněna, budeme ji vymáhat po paní Válkové," řekla ČTK současná starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Chodník, jehož se smlouva týkala, nakonec loni opravilo město. Za rekonstrukci dalo 2,2 milionu korun, opravy ale byly mnohem rozsáhlejší, než jak to radnice plánovala za vedení Válkové.

Bývalá starostka v Neštěmicích stále působí, je zastupitelkou obvodu. V roce 2014 byla také lídryní hnutí Pro sport a zdraví do ústeckého zastupitelstva. Hnutí ale získalo jen 4,18 procenta hlasů a do zastupitelstva města se nedostalo.