Berlín - Bývalý senátor za ODS Alexandr Novák odmítl zjednodušené řízení o vydání do Česka, takže o něm bude muset rozhodnout vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem, sdělila ČTK německá justice. Novák, kterého na českou žádost zadržela německá policie, čelí v České republice obvinění z manipulací při rozdělování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji.

"Stíhaný nesouhlasil se zjednodušeným řízením o vydání," napsal ČTK mluvčí vrchního státního zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem Alexander Badle. Pokud by s ním Novák souhlasil, nemusel by se už případem zabývat soud a věc by řešilo jen vrchní státní zastupitelství.

"Pokud s vydáním nesouhlasí, musí o přípustnosti vydání rozhodnout vrchní zemský soud," vysvětluje další postup mluvčí vrchního zemského soudu ve Frankfurtu Ingo Nöhre. Když soud vydání schválí, vrátí se věc opět vrchnímu státnímu zastupitelství, které má spolu s policií na starosti samotné předání stíhaného českým úřadům.

Novák byl na zatčen na základě eurozatykače 24. prosince ve Frankfurtu a 3. ledna ho vrchní zemský soud poslal do vydávací vazby. Procedura předání stíhaných do země, která eurozatykač vydala, má trvat zpravidla do 60 dnů od zadržení. To, že je Novák německým občanem, jeho vydání do Česka nebrání.

Kauza Regionálního operačního programu Severozápad se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je obviněno 24 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé. Obvinění míří mimo jiné na krajské špičky sociální demokracie - nynějšího předsedu ČSSD v Karlovarském kraji a starostu Chebu Petra Navrátila či bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou. Za ODS jsou vedle Nováka mezi obviněnými podnikatel Daniel Ježek či bývalý primátor Mostu Vladimír Bártl, který je nyní ředitelem odboru ministerstva průmyslu a obchodu.

Novák byl v minulosti odsouzen ke čtyřem rokům vězení za přijetí více než čtyřicetimilionového úplatku. Soud ho v roce 2015 podmínečně pustil na svobodu po odpykání poloviny trestu.