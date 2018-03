Praha - Za podvod s příspěvky na semináře soud uložil bývalému šéfovi Hospodářské komory ČR Petrovi Kuželovi půlroční podmínku. Zaplatit má také téměř půlmilionovou škodu. Rozhodl o tom dnes pravomocně pražský městský soud. Soudy se případem zabývají od roku 2014. Kužel byl od té doby třikrát zproštěn obžaloby a dvakrát dostal podmínku. Nynější verdikt je pátým v řadě. Proti rozsudku lze podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu (NS).

Kužel komoru vedl šest let do května 2014. Na konci roku 2008 podepsal s ministerstvem zahraničních věcí smlouvu, ve které se zavázal, že komora uspořádá pět seminářů zaměřených na proexportní politiku. Akce měly resort prezentovat jako partnera komory. Celkem měl projekt seminářů vyjít na 560.000 korun.

Kužel podle spisu nechal vyhotovit fakturu na 480.000 korun, ačkoliv věděl, že podmínky smlouvy nemůže dodržet. Prokázalo se také, že se semináře nikdy neuskutečnily. Peníze komoře proplatilo ministerstvo zahraničních věcí.

Kužel byl nejprve zproštěn obžaloby. Tento verdikt však byl později zrušen a soudy mu vyměřily roční podmínku. Případ putoval k NS, který se Kužela zastal, verdikt zrušil a podřízeným soudům přikázal, aby ho znovu projednaly. V případu pak padly dva zprošťující rozsudky, které však odvolací soud zrušil.

Naposledy dostal půlroční podmínku za to, že pomohl k úvěrovému podvodu, proti které se Kužel odvolal. Pražský městský soud však dnes jeho odvolání označil za nedůvodné a verdikt na pátý pokus potvrdil. Soudkyně Petra Benešová zdůraznila, že soudy pokaždé dokázaly, že se semináře neuskutečnily a komora si je nechala vyfakturovat. Rozdílné závěry však měly v tom, jak se do toho zapojil Kužel.

Soudkyně upozornila, že se zjistilo, že celá akce pravděpodobně začala na ministerstvu zahraničních věcí, kde na konci roky byly nevyčerpané peníze. Ty pak měly jít do různých projektů a mezi nimi byla i spolupráce s komorou. Případ pak provázely podezřelé okolnosti. Na ministerstvu se třeba nikdy nenašel originál dokumentu, kde by bylo popsáno, jak vlastně schvalovací proces vypadal. "(Kužel) byl pouze pomocník, čin neinicioval nebo to celé neorganizoval. Tím, že smlouvu podepsal, tak napomohl tomu, že se nevyčerpané peníze nevrátily zpět do státního rozpočtu," podotkla Benešová. Kužel dostal nejnižší možný podmíněný trest, a to s ohledem na dobu, která od činu uplynula a na délku trestního řízení.

Kužel se dnešního jednání neúčastnil. Předtím však dlouhodobě tvrdil, že za dokument, který podepsal, nezodpovídá. Hájil se tím, že podobné projekty od podkladů po závěrečné smlouvy nejprve museli připravit podřízení a on pak dokumenty pouze podepisoval.

Jeho nástupcem se stal bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý. Komora sdružuje přes 14.000 podnikatelů v Česku.

Po odchodu z čela Hospodářské komory se Kužel stal šéfem její pražské pobočky. Z této funkce byl v roce 2015 odvolán, protože byla volba vedení pražské komory v rozporu se stanovami.