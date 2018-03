Brno - Jeho politickou kariéru ukončilo obvinění ze spolupráce s komunistickou StB, které dodnes odmítá. Někdejší lidovecký předseda Josef Bartončík, který dnes slaví 75. narozeniny, srovnal v rozhovoru s ČTK svou situaci s tou, v níž je nyní premiér Andrej Babiš (ANO). Bratislavský krajský soud v lednu zamítl Babišovu žalobu, že je v dokumentech komunistické tajné policie StB evidován jako její agent neoprávněně. Bartončík soudí, že Babiš nejspíš agentem StB nebyl, ale do seznamu se mohl dostat kvůli kontaktům s jejími pracovníky, tak jako on.

Podle Bartončíka nebylo za komunismu neobvyklé, že lidé z politického nebo podnikatelského prostředí přicházeli do styku s StB. "Pochybuju ale, že byl Babiš agentem StB," řekl ČTK někdejší politik. Dodal, že nikdo po setkání se zástupci zpravodajské služby nemohl vědět, zda ho nezaevidují. Babiš proti rozhodnutí nedávno podal dovolání.

V rozhovoru s ČTK Bartončík připustil, že sám byl v kontaktu s komunistickou tajnou policií tak jako tehdejší další hodnostáři. "Byl jsem ale s lidmi z StB v kontaktu, setkával jsem se s nimi a spolupracoval z titulu své pozice. Byl jsem poslanec, taky krajský tajemník strany. Například když se připravovala návštěva papeže, byl jsem přizvaný do štábu přípravy," popsal někdejší politik.

Bartončík se členem tehdejší Československé strany lidové (ČSL) stal v roce 1965. V letech 1981 až 1989 byl vedoucím tajemníkem jihomoravského krajského výboru ČSL, v letech 1982 až 1991 členem ústředního výboru lidovců. Poslancem Sněmovny lidu tehdejšího Federálního shromáždění se stal v roce roku 1982 a byl jím až do roku 1992. Předsedou lidové strany byl od 28. listopadu 1989 do 30. září 1990, po část roku 1990 ale byl z rozhodnutí ústředního výboru strany výkon funkce předsedy pozastaven, a to právě v souvislosti s obviněním ze spolupráce s StB.

Informace, že je Bartončík agentem StB, se objevila krátce před volbami v roce 1990. V čele strany jej tehdy nahradil Josef Lux a bývalý předseda časem i po dalších neshodách odešel.

"Kauza byla vyvolaná záměrně. Když se předtím prováděla lustrace, byl jsem čistý. Potom jsem se náhle v registru svazků objevil, pak jsem tam nebyl a potom zase ano. Používá se to jako politický bič," řekl Bartončík, který vždy spolupráci s StB popíral. Případ není dodnes uspokojivě vyřešen a podle Bartončíka se odrazil i v jeho osobním životě. "Syna chtěli vyloučit ze studií, a tlak na rodinu byl silný a já sám jsem čelil několika pokusům o likvidaci," řekl bez dalších detailů.

Jeho synové právníci Michael a Josef nyní Babiše s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem obhajájí v případu údajného dotačního podvodu Čapí hnízdo. Podle Bartončíka to ale s jeho osobou nesouvisí.

Pokud jde o nynější jednání o vládě, soudí, že by se KDU-ČSL měla vládnutí s vítězným ANO účastnit. "Když se po volbách řeklo, že by mohla pokračovat předešlá koalice, KDU-ČSL po tom měla skočit jako první. Místo toho se pytlíkuje s takovými partajemi jako TOP 09 nebo STAN, což považuju za bezperspektivní," řekl Bartončík, podle kterého lidovcům minulá účast ve vládě pomohla, ale prý nevyužili šance. "Naopak považuji za hanebné, že plivou na etapu, kdy byli ve vládě, a dehonestují své partnery," zdůraznil.

Bývalý lidovecký politik oslaví 75. let v kruhu rodinném a ve farnosti v Rajhradě, kde bydlí. K narozeninám by si přál především pevné zdraví, v posledních letech jej totiž sužují zdravotní problémy.