Praha - Po dvoudenní pauze se dnes v 10:00 pro návštěvníky znovu otevřely všechny budovy Národní galerie (NG) v Praze. O víkendu je vedení uzavřelo kvůli sporům s bezpečnostní agenturou, kterou v pondělí vyměnilo za novou. NG bude sama zaměstnance agentury proškolovat, aby měli povědomí o dílech, která hlídají. Standardní počet ostrahy v počtu asi šesti desítek členů se bude zvyšovat na výjimeční akce a dočasné výstavy.

Zájem návštěvníků o vstup do expozic galerie byl ráno standardní. "Otevíráme veřejnosti s podstatně větší pozorností, kterou budeme do budoucna věnovat návštěvnickým službám," řekl ČTK ředitel NG Jiří Fajt, který se přišel na otevření galerie podívat do Veletržního paláce.

V něm sídlí Sbírka moderního a současného umění. Aktuálně se v něm dokončuje instalace rozměrného díla pro NG od Magdaleny Jetelové a dnes se začíná instalovat dílo čínského umělce Aj Wej-weje pro Velkou dvoranu.

ABAS IPS Management, která zajišťovala ostrahu NG od října, tvrdí, že jí NG dluží peníze. Proti tvrzením Fajta, že při její ostraze byla poškozena vystavená díla a ostraha měla fyzické konflikty s návštěvníky, se ohrazuje. Chce se bránit právními kroky. NG naopak říká, že firma neplnila své závazky a veškerá její pochybení má zdokumentována. Pokud by firma nevypověděla smlouvu, byl Fajt připraven ji ukončit.

"Už před touto situací jsme měli v plánu zřídit organizační jednotku v rámci NG, která se bude výhradně věnovat návštěvnickým službám a jejich kvalitě," řekl dnes Fajt. Chce, aby se na tom podílely bezpečnostní služby, které střeží prostory NG, protože jejich zaměstnanci komunikují jako jedni z prvních s návštěvníkem. "Dohodli jsme se s firmami, že kromě jejich vlastního proškolení tady bude odborné proškolení, aby jejich zaměstnanci věděli, co mají kolem sebe na zdech, aby sami mohli návštěvníkům dát základní informaci odborného charakteru," dodal.

NG v pondělí uzavřela novou smlouvu o ostraze svých šesti objektů i uměleckých děl se společnostmi G4S a Indus. Nová dohoda je uzavřená na rok, během něj NG vypíše výběrové řízení. Poté, co z něj vzejde nový dodavatel bezpečnostních služeb, začne pro G4S a Indus běžet dvouměsíční výpovědní lhůta. Galerie do nového tendru podle Fajta začlení požadavky na kvalifikační předpoklady pro bezpečnostní službu, které v předchozí smlouvě chyběly. Přinejmenším jeden pracovník ostrahy, který pracoval v předchozí firmě, je dnes ve Veletržním paláci jako člen nové ostrahy.

Nová ostraha NG bude dražší, Fajt slibuje kvalitu a nový tendr

Výběr nových bezpečnostních agentur bude pro rozpočet Národní galerie v Praze (NG) znamenat asi desetiprocentní navýšení proti platbám za služby předchozí firmy. ČTK to dnes řekl ředitel NG Jiří Fajt. Společnosti ABAS, která na základě tendru v celém resortu kultury několik měsíců majetek NG střežila, platila NG přibližně tři miliony korun měsíčně.

"Každá kvalita stojí víc peněz. Jsme v komunikaci s ministerstvem kultury a domlouváme se na tom, jakým způsobem by nás ministerstvo mohlo v této záležitosti podpořit," uvedl ředitel.

Smlouva s novými firmami je uzavřená na rok a během něj NG plánuje vypsat standardní výběrové řízení na bezpečnostní služby. Novou ostrahu chce NG sama vyškolovat. NG se dnes po víkendu, kdy kvůli sporům s firmou ABAS uzavřela své budovy veřejnosti, znovu otevřela. V pondělí podepsala novou smlouvu na ostrahu se společnostmi G4S a Indus.

ABAS IPS Management tvrdí, že jí NG dluží peníze. Proti tvrzením Fajta, že při její ostraze byla poškozena vystavená díla a ostraha měla fyzické konflikty s návštěvníky, se ohrazuje. Chce se bránit právními kroky. NG říká, že firma neplnila své závazky a její pochybení má zdokumentována. Pokud by firma nevypověděla smlouvu, byl Fajt připraven ji ukončit.

Ministerstvo kultury kvůli situaci v NG prověří práci stejné bezpečnostní agentury v dalších svých příspěvkových organizacích.

V 90. letech zajišťovali ostrahu NG její zaměstnanci, později se začaly tyto služby nakupovat zvenčí; podle Fajta to služby prodražuje. Je zastáncem předchozího modelu, neboť galerie tak může své zaměstnance efektivněji úkolovat. Nepředpokládá ale, že by mohl počet zaměstnanců natolik zvýšit, aby to bylo možné.

Ministerstvo kultury pošle do Národní galerie kontrolu

Ministerstvo kultury pošle kontrolu do Národní galerie v Praze (NG), aby v souvislosti s přerušením provozu kvůli sporům s bezpečnostní agenturou zjistila, zda nedošlo k nějakým pochybením. Novinářům to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Události podle něj ukázaly také na nedostatky zákona o zadávání veřejných zakázek. Bude proto navrhovat, aby v předpisu platily výjimky například pro památkové objekty.

NG musela o víkendu uzavřít všechny své budovy kvůli sporům s agenturou ABAS IPS Management, která hlídala budovy i umělecká díla a v pátek kvůli sporům vypověděla smlouvu. Herman dnes označil uzavření objektů kvůli ohrožení zabezpečení sbírkových předmětů za pružné. "Důležité je, že se v rekordně rychlém čas podařilo tuto záležitost vyřešit," uvedl na tiskové konferenci ve Sněmovně.

Budovy NG se otevřely dnes po pondělní dohodě na ostraze objektů a uměleckých děl se společnostmi G4S a Indus. Dohoda je uzavřená na rok, během kterého NG vypíše výběrové řízení. "Bude vypsána řádná soutěž, ze kterého vzejde řádné zabezpečení objektů na další období. Já posílám do NG veřejnosprávní kontrolu ministerstva, aby bylo jasné, k jakým pochybením došlo, nebo nedošlo," řekl Herman.

Případ ukazuje podle Hermana na nedostatky zákona o veřejných zakázkách. "Zdaleka ne vždy nejnižší cena znamená největší kvalitu," řekl. Dovedl by si představit, že by v oblasti významných památek platila specifická pravidla. "Jsou to objekty určené široké návštěvnické veřejnosti. Lidé, kteří tam konají službu, musejí být také schopni zareagovat na určité základní otázky, které se tohoto provozu týkají," uvedl. Odkázal na to, že výjimky mají i jiné resorty v otázkách armády či policie.