Ilustrační foto - Speciálně upravený autobus organizace Drop In, který má nahradit činnost končícího střediska metadonové substituce, poprvé zastavil 10. září na parkovišti u Hlavního nádraží v Praze. Na snímku vedoucí lékař Drop In Jiří Presl (vpravo) dokončuje přípravy výdejního místa, ve kterém se metadon bude vydávat od 11. září v pondělí až pátek od 10 do 12 hodin. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Substituční léčba pro závislé na drogách, při níž pacient dostává "náhradní" látku, je v Česku málo dostupná. Problémy jsou také s financováním této terapie, díky níž se mohou lidé vrátit do běžného života, pracovat a starat se o rodinu. Loni substituční preparáty dostávalo 2266 mužů a žen. Léčí se tak ani ne třetina těch, kteří mají s užíváním heroinu a dalších opioidů problémy. Novinářům to dnes řekli zástupci kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

"Pacienti musí hodně splnit, aby mohli v programu být. Když je dávka vyvážená, tak nemají abstinenční příznaky, nemají ale ani benefity jako rauš. Člověk ale může běžně fungovat včetně řízení auta. Naši pacienti pracují, starají se o rodiny. Místo ´feťáků´ máte lidi, kteří fungují jako pacienti a jsou schopni se o sebe a někoho postarat," uvedl přednosta kliniky Michal Miovský.

Substituční léčba se v Česku poskytuje 20 let. V roce 1997 s ní začala klinika u Apolináře. Nyní adiktologické centrum zajišťuje terapii 69 pacientům. Dostávají nejen substituční preparáty, ale také psychosociální pomoc a poradenství. Víc než čtyři pětiny léčených pracují. Léčba v centru je dlouhodobá. Trvá několik let. V prvních dvou měsících i déle závislý dochází do centra každý den. Pokud plní všechny podmínky, jsou návštěvy méně časté. Dávky se postupně snižují, následuje udržovací léčba. Preparáty se užívají ústně, může je předepsat jakýkoliv lékař. Substituční léčbu loni poskytovalo 63 zdravotnických zařízení.

Podle primáře kliniky adiktologie Petra Popova i podle Miovského patří substituční léčba k velmi účinným metodám. Snižuje také riziko šíření nemocí jako žloutenka či AIDS, ubývá i kriminality.

Zhruba 30 procent léčených dostává metadon a 70 procent buprenorfin. Metadon má stejné účinky jako heroin a morfin. V těle se ale uvolňuje pomaleji, takže působí déle. Pouliční drogu si závislí musí vzít dvakrát i čtyřikrát denně, substituční látka vydrží na dva dny. Metadon se podle Popova dotuje, buprenorfin si musí člověk hradit sám. Podle poslední výroční zprávy o užívání drog v Česku většina pacientů musí lék kupovat za plnou cenu, měsíčně to může stát i několik tisíc korun. Přestože by na každou diagnózu, tedy i na závislost na opiátu, měl být jeden lék hrazený ze zdravotního pojištění, úhrady mají jen tři pracoviště. Pokud centra nezískají dotace a granty, preparát pro pacienty nemají.

Podle zprávy počet pacientů se substituční léčbou v posledních letech stagnoval a nyní spíš klesá. Autoři uvedli, že je to nejspíš právě kvůli nízké dostupnosti terapie a kvůli financování. V roce 2015 mělo problémy s užíváním opioidů asi 12.700 lidí. V registru léčených bylo 2248 osob. V roce 2014 se léčilo 2314 lidí.

V roce 2015 ministerstvo zdravotnictví vydalo na protidrogové programy 23,1 milionu. Z toho 19,2 milionu putovalo do léčby a také do terénních programů. Dalšího 2,1 milionu se investovalo do vybudování pražské kliniky adiktologie.