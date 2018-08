Praha - Program státních půjček na bydlení mladým, který dnes odstartoval, je podle expertů populismem politiků a dostupnost bydlení nezlepší. Při současných cenách nemovitostí je třeba v Praze prakticky nepoužitelný, shodli se analytici. Mladé rodiny do 36 let mohou ode dneška žádat o státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení. Stát na program pro letošní rok vyčlenil 650 milionů korun.

"To je z hlediska objemu hypotečního trhu v ČR 'plivanec v moři'. V letošním roce si zatím Češi sjednávají hypotéky v průměrném měsíčním objemu 17,45 miliardy korunu. Za jediný měsíc tak na hypotéky jde takřka 27krát více peněz, než je ve zmíněném programu státních půjček přiděleno pro celý zbytek letošního roku," řekl ČTK analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda.

Program s alokací 650 milionů korun může pomoci maximálně stovkám lidí na venkově nebo ve městech, kde jsou nízké ceny nemovitostí, jako je třeba Ústí nad Labem, doplnil Pavel Kliment ze Sdružení pro architekturu a rozvoj. Půjčka z programu pro mladé stačí v Praze na 13 metrů čtverečních bytu. Politici by podle něj měli především nastartovat nabídku bytů. Praze by se muselo povolovat více než 10.000 bytů ročně, aby byla na stejné úrovni přístupu k povolování, jako mají srovnatelná města jako třeba Vídeň nebo Mnichov, dodal.

Podobný názor mají někteří politici. "Při současných cenách nemovitostí v Praze je výše úvěru pro Pražany naprosto nedostatečná. Za 1,5 milionu Kč si v Praze lze pořídit pouze lepší garáž," uvedl lídr ČSSD na primátora Jakub Landovský. Řešením je podle něj určení výše úvěru dle cenové mapy. "Cenové mapy jsou dnes respektované a používané například pro výpočet nájmů. Chceme, aby v Praze byla výše půjčky vyšší než v jiných městech. Protože jsou tady byty prostě dražší," podotkl. Příslušný návrh podle něj ČSSD zpracovává.

Ředitel realitní kanceláře Bidli Ondřej Mašín míní, že v regionech, kde jsou nízké ceny nemovitostí, tedy například v Ústeckém nebo Karlovarském kraji, dává půjčka pro mladé smysl. V Praze, Jihomoravském nebo Středočeském kraji ale zdaleka nedosahuje průměrných cen nemovitostí. Další překážkou je podle něj dlouhá doba sjednávání půjčky, která se v minulé variantě táhla i několik měsíců.

Pro mladé rodiny je kromě bydlení v drahém nájmu jediným reálným řešením vzít si klasickou hypotéku, která není omezena výší úvěru, ale příjmem domácnosti, uvedl hypoteční specialista Chytrého Honzy Daniel Horňák. Od října na ni však lidé kvůli opatřením ČNB dosáhnou o něco hůře. "Pomoc od státu bych spíše očekával formou výstavby vlastního bydlení, které by bylo nájemní, a které by ulehčilo start do života právě mladým rodinám," dodal.

Na státní půjčku na bydlení čekali dnes někteří lidé přes noc. Mluvčí Státního fondu rozvoje bydlení Karolína Smetanová řekla ČTK, že ráno v 06:30, tj. zhruba 90 minut před spuštěním programu, čekalo na pobočkách fondu v Praze i v Olomouci shodně přes sto zájemců. Po 08:30 se už delší fronty netvořily.

Podle předběžných údajů byly k 09:00 přijaty žádosti za zhruba 200 milionů korun, celkem je pro letošní rok vyčleněno asi 650 milionů korun. O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let. V dalších letech se počítá s tím, že ve fondu bude zájemcům k dispozici miliarda korun ročně. Úroková sazba státní půjčky je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech 25 let.