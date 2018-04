Praha - Oddělní důchodového účtu od státního rozpočtu, které v programovém prohlášení navrhuje vláda v demisi Andreje Babiše, nevyřeší budoucí fungování důchodového systému. Shodli se na tom v pořadu Otázky Václava Moravce bývalý předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček a ekonom Jiří Šatava. Již dříve, loni v prosinci, se proti oddělení důchodového účtu od rozpočtu vyjádřily ČSSD i odbory.

Důchodový účet je podle Potůčka slepé střevo našeho systému. "Vznikl na začátku 90.let, respektive ta idea, kdy se uvažovalo, že budeme mít samostatný samosprávný systém důchodového pojištění. To se ale nikdy neuskutečnilo. Takže dnešní první pilíř je kočkopes, který směšuje důchodové zabezpečení financovaného z obecných daní a důchodového pojištění financovaného z příspěvku na sociální pojištění. Domnívám se, že je to operace, která by vlastně nic nevyřešila," uvedl Potůček.

Navíc podle něj do současného systému plynou peníze z mnoha zdrojů nekontrolovaně. "Takže ani nevíme, odkud ty peníze jdou," uvedl. Zároveň upozornil, že nelze spočítat, o kolik přichází důchodový účet kvůli započítávání tzv. náhradní doby. To je období, které se započítává lidem do odpracovaných let na důchod, i když neplatili sociální pojištění. Jde například o rodičovskou dovolenou nebo dříve to bylo i studium.

"Bylo by dobré si vyjasnit, kolik brát z (sociálního) pojistného a kolik z dalších daní, abychom nebrali státní rozpočet jako nástroj, který vždy na důchody něco dá. Oddělení od rozpočtu tak nic neřeší," uvedl Šatava. Spíše je podle něj třeba sledovat, kolik bude penzijní systém vytvářet peněz, jak změny budou dopadat na udržitelnost účtu a kolik bude do něj potřeba přidávat. Reforma důchodů by tak měla začít něčím koncepčnějším, například rozhodnutím, co vlastně očekává od prvního nebo třetího pilíře. Prvním pilířem jsou důchody vyplácené státem, třetí pilíř je soukromé připojištění.

"S důchodovým systémem se nedá skákat, má obrovskou setrvačnost. Proto je třeba vytvořit minimální předpoklady pro to, abychom zavedli koncepční přístup," dodal Pačes.

Důchodový systém v Česku se loni poprvé po osmi letech dostal ze schodku. Na penze se vybralo o 0,9 miliardy korun více, než se na ně vyplatilo. Penzijní soustava byla v deficitu od roku 2009. V letech 2012 a 2013 se blížil 50 miliardám korun. V přebytku by měla penzijní soustava být i v letošním roce. Částka by měla být vyšší než loni. Dosáhnout by měla několika miliard. Babišova jednobarevná vláda ANO v demisi počítá s tím, že od příštího roku systém znovu sklouzne do deficitu.

Podle programového prohlášení by v Česku mohla po reformě penzí fungovat veřejná důchodová pojišťovna, do níž by plynuly odvody, a která by z nich vyplácela důchody. Spravovala by tak důchodový účet, který by se oddělil od státního rozpočtu, a to od roku 2020. Stanovit by se pak mělo ještě "plošné zabezpečení na stáří na principu solidarity", tedy plošný solidární důchod.