Praha - Specialisté na politickou komunikaci ocenili po čtvrtečních předvolebních debatách v České televizi (ČT) a na Nově především výkony šéfa SPD Tomia Okamury či Pirátů Ivana Bartoše. U volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka zaujala předsedu Institutu politického marketingu Karla Komínka nezvyklá gestikulace, šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle něj působil unaveně. Experti se shodli na tom, že politici do diskusí přišli připravení, což svědčí o profesionalitě kampaní.

Komínek ČTK řekl, že Okamura si v ČT dobře poradil s tím, že je z hlediska svých voličů na "nepřátelské půdě". "Možná právě proto k tomu přistoupil s nadhledem, který vyjadřoval určitou sebejistotu," uvedl. Babiš naopak působil unaveně, možná proto že do pořadu přijel rovnou z duelu se Zaorálkem na Nově. Babišovy odpovědi podle Komínka obsahovaly řadu čísel, což vypadalo dobře a mělo zdůraznit expertní znalosti. "Ale celkově byl spíš slabší a po určité chvíli přešel do defenzivy, přestal se hlídat a hodně se mračil, vypadal naštvaný," uvedl.

Konzultanta pro politický marketing Martina Joachymstála zaujal výkon Bartoše. "Dostal se na slušnou řečnickou úroveň a dokázal odvrátit několik nepříjemných otázek," řekl. Celkově podle něj však v debatě lídrů deseti nejsilnějších stran podle výzkumů volebního potenciálu na ČT nikdo výrazně nevyčníval. "Šlo spíš o monology se zopakováním volebních priorit, každý si odprezentoval svoje," uvedl.

Předchozí pořad na Nově, kvůli kterému dorazili Zaorálek s Babišem do debaty ČT se zpožděním, podle něj nabídl víc emocí. "Střet dvou lídrů mohl být pro diváka srozumitelnější, vymezenější a jednodušší," uvedl. Joachymstál připomněl několik Zaorálkových útoků na Babiše, například v souvislosti s cenami másla a podnikáním šéfa ANO v zemědělství. "Ale Babiš tato klíčová témata zvládl dobře a Zaorálek na nich nic nezískal," míní. Jednoznačného vítěze v debatě vybrat nedokázal.

Komínka u Zaorálka zaujala gestikulace, která ho měla pravděpodobně odlišit od jeho předchůdce, premiéra Bohuslava Sobotky. "Možná chtěli nastavit protiváhu Sobotkovi v takovém lidštějším a energičtějším Zaorákovi," uvedl. Zarazilo ho však, že Zaorálek často zvedal ruce až nad ramena, což je vidět i v některých propagačních videích ČSSD. "To většinou vyjadřuje agresi, nepůsobí to úplně pozitivně," uvedl Komínek. Vzhledem k tomu, že se to však opakovalo, je však pravděpodobné, že toto gesto týmu sociálních demokratů nevadilo, dodal.

Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek podle Komínka působil v debatě ČT klidně, což souzní s historickým mottem lidovců "Klidná síla". Kompetentně působil i lídr STAN Jan Farský, šéf ODS Petr Fiala byl méně energický, ale jeho vystoupení odpovídalo chování univerzitního profesora, uvedl Komínek. Bartoš podle něj ukázal, že je kompetentní a místo ve Sněmovně si zaslouží.

Joachymstál míní, že u pořadu ČT se mohli voliči spíš utvrdit v tom, koho budou volit. Za částečně zvláštní považuje souboj lídrů koaličních stran na Nově plný útoků. "Aby ve finále z té hádky neprofitovaly spíše strany jako SPD nebo Piráti. Aby si voliči neřekli, že z Andreje Babiše se stal politik, u Lubomíra Zaorálka je to standardní, tak to nakonec hodí někomu, kdo nastolí pořádek, ať už SPD, nebo Piráti," konstatoval. S Komínkem se shodl na tom, že lídři nic nepodcenili. "Na debatách se nedají vyhrát volby, ale lze na nich hodně ztratit," vysvětlil pečlivé přípravy.

Politolog Stanislav Balík považuje formát, který ČT zvolila, za absolutně nešťastný. "Nazývalo se to debata, ale debata to vůbec nebyla. Bylo to odpovídání na otázky moderátora, když chtěli politici reagovat na sebe navzájem, tak se toho museli dožebrávat," řekl. Jednotlivým řečníkům k tomu podle něj moderátor nedal podobný prostor. Kvůli velkému množství hostů podle Balíka debata zřejmě nepomohla dosud nerozhodnutým voličům vybrat si svého kandidáta.

Duel Zaorálka s Babišem na Nově sledovalo 931.000 diváků starších 15 let, sdělila dnes ČTK Jana Ondrejechová z TV Nova. Superdebatu, kterou ČT vysílala až od 21:30, sledovalo podle serveru Mediaguru 822.000 diváků nad 15 let.