Praha - ČR patří mezi nejohroženější ekonomiky v případě vypuknutí světové obchodní války kvůli přílišné závislosti na automobilovém průmyslu a vývoji hospodářství eurozóny, shodli se dnes analytici oslovení ČTK. Model analytické společnosti Pictet Asset Management tvrdí, že více než Spojené státy a Čínu může případná obchodní válka postihnout ekonomiky Česka, Slovenska nebo Maďarska.

"ČR patří mezi ekonomiky, které jsou světovou obchodní válkou ohroženy globálně vůbec nejvíce. Důvodem je extrémní závislost kondice naší ekonomiky na optimální funkčnosti světových hodnotových řetězců. Důsledkem obchodní války by bylo zásadní narušení těchto řetězců, se kterým se velké ekonomiky jako USA, ale také třeba Brazílie a další vypořádají mnohem lépe, neboť nejsou na jejich funkčnosti tolik závislé. Obecně je ovšem celá eurozóna ohrožena obchodní válkou více než USA, " řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Vyhlídky ČR podle něj zhoršuje to, že ji v případě obchodní války bude ekonomicky zpomalovat jak primárně propad vlastního zahraničního obchodu, tak druhotně propad zahraničního obchodu eurozóny, na kterém je extrémně závislá. Závažné narušení světových hodnotových řetězců by se v ČR projevilo znatelným ochabnutím vývozu, dovozu a následně by se výrazně slabší ekonomická aktivita v odvětvích navázaných na zahraniční obchod propsala také do ztráty dynamiky investic a spotřeby soukromého sektoru.

Česká ekonomika by se tak musela připravit na citelně pomalejší růst HDP a na výrazně vyšší míru nezaměstnanosti, uvedl Kovanda. Růst HDP ČR by byl v tomto pohledu a při předpokladu scénáře středně závažné a déle trvající obchodní války po několik čtvrtletí až let pomalejší průměrně o 0,9 až 1,2 procentního bodu. Následně by se česká ekonomika aplikací vhodné hospodářské politiky buď dokázala novým podmínkám přizpůsobit, nebo by v horším případě upadla do vleklejší ekonomické stagnace s ještě znatelnější dlouhodobou celospolečenskou ztrátou pro celou zemi a její obyvatelstvo, dodal.

Radim Dohnal z portálu Capitalinked.com připomněl, že pro ČR jsou nebezpečné obchodní války u zboží dlouhodobé spotřeby, války v segmentu potravin nebo energií nemají žádný dopad. ČR je podle něj 15. nejvíce otevřená ekonomika světa. Pokud se z přehledu odstraní ostatní členové EU, tak otevřenější ekonomikou je pouze Vietnam a Spojené arabské emiráty.

Pro ČR by měl katastrofální souběh obchodní války u zboží dlouhodobé spotřeby mezi mocnostmi a k tomu současné omezování provozu na hranicích uvnitř EU. Sehrálo by úlohu také to, že značná část kapitálu pro výrobu zboží na export je v rukách zahraničních investorů. Ti by pod současným vlivem odborářských šéfů v domácích zemích v rámci korporátního rozhodování byli tlačeni k utlumování výroby v ČR a udržení výroby v zemi původu kapitálu, podotkl.

Současné nastavení obchodních tarifů ze strany Spojených států bude mít dopad především na automobilový průmysl, doplnil analytik Chytrého Honzy Karel Kotoun. Očekávaná opatření ze strany zemí, na které jsou tyto tarify uvaleny (Čína, Kanada, Mexiko nebo EU), způsobí snížení objemu exportovaných a posléze i vyrobených vozidel. To stejné se však dá očekávat i ze strany USA. Právě tam vzniká potenciální problém pro ČR. "Jelikož je ekonomika Česka silně navázána na procyklický automobilový průmysl a zároveň na německou ekonomiku, na kterou budou mít cla největší dopad, lze očekávat ekonomické oslabení české ekonomiky především z důvodu nedostatečné sektorální diverzifikace," upozornil.

V první pětce ohrožených států figuruje vedle Česka na pátém a Slovenska na třetím místě ještě první Lucembursko, druhý Tchaj-wan a čtvrté Maďarsko. Země jsou řazeny podle svého zapojení do globálních hodnotových řetězců podle definice Světové obchodní organizace (WTO) jako součet přidané hodnoty ze zahraničí k exportu země a přidané hodnoty dodávané do zahraničí.