Praha - Česko by si mělo vytvořit i potřebné kapacity k tomu, aby v případě napadení po internetu dokázalo zaútočit na kybernetickou infrastrukturu protivníka. Na konferenci o národní bezpečnosti to dnes ve Sněmovně řekl Daniel Bagge z Národního centra pro kybernetickou bezpečnost (NCKB). Kybernetických útoků podle něj přibývá a situace se bude v budoucnu ještě zhoršovat.

Bagge uvedl, že Česko je dobře technicky vybaveno pro obranu kritické kybernetické infrastruktury a NCKB se snaží zvyšovat informovanost ve státní sféře, aby jednotlivci i instituce lépe zajišťovali bezpečnost svých systémů. "Ale ze zkušenosti ze zahraničí je zřejmé, že je třeba udělat krok dále za hranice státu, když na nás zaútočí nějaký kybernetický aktér," řekl. Česko by proto podle něj mělo mít kapacity k tomu, aby dokázalo napadnout a zneškodnit kybernetickou infrastrukturu, kterou takový pachatel využívá ke svému útoku.

Upozornil také na to, že bezpečnostní situace v kyberprostoru se zhoršuje. Útoků podle něj přibývá s tím, jak se stále víc činností přesouvá do elektronické podoby. Zároveň se snižuje finanční náročnost provedení útoku a jeho organizátoři si mohou snáz najmout hackery pro proniknutí do systémů nebo někoho, kdo na zakázku vyrobí škodlivý software.

"Situace se bude zhoršovat, útoků bude přibývat," varoval také Bagge. Podle něj by proto úřady neměly cítit jako nějakou ostudu, když budou napadeny, a neměly by se snažit incident zamlčet. "Je třeba ten útok řešit. Pokud to bude zameteno pod koberec, třeba z politických důvodů, nebudeme moct varovat další ministerstva a mezinárodní partnery," upozornil.