Hradec Králové - Desítky lidí dnes přihlížely na Smetanově nábřeží v Hradci Králové zkušební plavbě repliky neolitického plavidla z kmene stromu, na kterém se expedice Monoxylon III bude plavit přes Egejské moře. Posádka vyplula z tři kilometry vzdálených Předměřic nad Labem a zhruba po půlhodině dorazila na bývalé kotviště lodě Čechie. Na moři však bude tempo výrazně nižší, bylo také nutné vyzkoušet chování plavidla, řekl ČTK vedoucí výpravy Radomír Tichý.

"Testovali jsme i nové vlastnosti člunu. Přece jen byl 20 let na souši, vyschl, ztratil jednu tunu své hmotnosti a tím vystoupal hodně nad hladinu. Zvýšila se jeho rychlost, což je pozitivní, ale zmenšila se stabilita," uvedl Tichý.

Podle něj je nyní nutné najít optimální kompromis mezi těmito vlastnostmi. Stabilitu lze zajistit například zátěží kamenů na dně člunu, takzvaným balastem, což se využívalo i v pravěku. Dalšími možnostmi jsou plavidlo na delší dobu namočit, aby se mu vrátila hmotnost, nebo ho vybavit vahadly. Výprava chce začátkem července různá řešení vyzkoušet na přehradní nádrži Rozkoš na Náchodsku.

Expedice naváže na námořní výpravy experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998. Plavidlo vážící 1,5 tuny je totéž, které použili mořeplavci z Hradce před 20 lety. Než vyplují, chtějí také člun upravit, aby lépe odpovídal předloze, 8000 let starému neolitickému plavidlu, které bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma. Při pádlování by se měly střídat dvě jedenáctičlenné posádky. Pokud to podmínky dovolí, mohla by si posádka pomoci jednoduchou plachtou. Na moři bude expediční člun jistit doprovodné plavidlo.

Trasa povede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos a odtud přes ostrov Santorini na Krétu. Rozpočet akce není uzavřen, organizátoři odhadují, že je akce vyjde na více než půl milionu korun.

Zatím poslední expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla trasu devítimetrového člunu západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Dohromady urazili 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.