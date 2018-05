Praha - Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se u soudu zastal exministryně obrany Vlasty Parkanové, která čelí obžalobě za nákup letounů CASA. Státní zástupce političce vyčítá, že nenechala předem zpracovat posudek k ceně letadel. Podle Kalouska k tomu však při nákupu vojenského materiálu neměla ani zákonnou povinnost, ani možnost. Z pozice svědka dnes postup ministerstva hájil také Michal Hon, někdejší generální ředitel firmy Omnipol, která obchod zprostředkovala.

"Rád bych zdůraznil, že i z dnešního pohledu pokládám ten obchod pro Českou republiku za mimořádně výhodný," uvedl Kalousek, který před svou svědeckou výpovědí předeslal, že se s Parkanovou mnoho let přátelí. "Byla prolomena dlouhodobá nemožnost prodat letouny L-159, jejichž konzervace stála desítky milionů ročně. Každá vláda měla jako jednu ze svých priorit letouny prodat. Leč nedařilo se, takže jejich cena na trhu se limitně blížila nule," podotkl.

První z letounů se podařilo odprodat právě španělské společnosti CASA, což podle Kalouska později umožnilo ministerstvu obrany prodat další letouny L-159 do USA a Iráku.

Bývalý ministr financí trvá na tom, že na nákup letounů CASA se podle zákona o majetku státu nevztahovala povinnost zpracovat posudek na cenu obvyklou. "Neboť to u vojenského materiálu ani nejde," uvedl. Výklad zákona poskytuje právě ministerstvo financí, které pod Kalouskovým vedením ohledně CASA potvrdilo obraně, že posudek zpracovat nemusí. "Pokud vím, ministerstvo financí tak postupuje dodnes. Policejní orgán měl však dramaticky jiný názor než ústřední orgán státní správy," poznamenal k trestnímu stíhání Parkanové a jejího někdejšího podřízeného Jiřího Staňka.

Kalousek řekl, že postoj policie v kauze CASA vyvolal "obrovskou právní nejistotu, až paniku" ve státní správě. Připomněl následný případ svého někdejšího náměstka Tomáše Zídka, který byl pravomocně odsouzen za to, že si i na Kalouskovo doporučení nechal zpracovat právní analýzy k verdiktu Ústavního soudu ohledně výherních automatů. "Zadání posudku (v kauze CASA) tak mohlo být trestný čin," upozornil politik.

V trestním spisu stojí, že Parkanová se chtěla nákupem letounů zalíbit tehdejšímu premiérovi Mirku Topolánkovi (ODS), který ji prý chtěl odvolat z funkce. Kalousek to označil za "absolutní nonsens". "Kdyby k ní měl nějakou výhradu, tak by mi to jako členovi stejné strany ve vládě sdělila," tvrdil. I samotný Topolánek policii dříve sdělil, že byl sice nespokojen s prací ministerstva obrany, ale nikoliv s prací Parkanové, proti které "nemůže říci jediné křivé slovo".

Viceprezident Omnipolu Hon dnes uvedl, že posudek k ceně by nebylo možné zpracovat bez detailní znalosti zařízení v letounu. "Srovnávat vojenské letouny pomocí běžných veřejných zdrojů podle mého názoru nelze," odpověděl na dotaz advokáta Parkanové Tomáše Sokola. "Když se ohlédneme zpátky, byla vybrána a nakoupena velice dobrá technika. Svědčí o tom i zájem ministerstva obrany pořídit další dva letouny," prohlásil.

O nákupu čtyř transportních letadel za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá Topolánkova vláda v dubnu 2009 - tedy v době, kdy už byla v demisi. Obžaloba tvrdí, že Parkanová se Staňkem způsobili státu nezjištěním přiměřenosti ceny škodu 819 milionů korun. Oba vinu odmítají. Za zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku hrozí oběma obžalovaným až desetileté vězení. Státní zástupce Jan Kořán dnes odhadl, že rozsudek letos nepadne. Vyslechnout je totiž nutné 50 svědků a několik znalců.