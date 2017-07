Praha - Odvolací soud znovu uložil podmíněné tresty bývalým manažerům pražského dopravního podniku (DPP) Tomáši Petanovi a Janu Suntychovi za porušení povinností v souvislosti s projektem opencard. Dnešní verdikt v kauze, kterou vrátil k dalšímu projednání Nejvyšší soud, je pravomocný. Podle obžaloby muži způsobili zaměstnavateli škodu přes 20 milionů korun, uhradit mají 350.000 a 250.000 korun.

"Zkoumali jsme, zda nás rozhodnutí Nejvyššího soudu zavazuje k tomu, abychom obžalované zprostili obžaloby, a shledali jsme, že nás v tomto smyslu nezavazuje," konstatoval předseda odvolacího senátu Jan Kareš. Petanovi tak opět uložil podmíněný trest v délce 2,5 roku, Suntychovi dvouletou podmínku.

Petana byl v DPP ředitelem úseku služeb, Suntych vedoucím jednotky informatiky. V roce 2007 doporučili uzavřít smlouvu s firmou Haguess na dodávku softwaru k čipovým kartám opencard, ač předtím nestanovili předpokládanou hodnotu zakázky, nezjišťovali obvyklou cenu dodávky ani neporovnali obdobné zakázky realizované v ČR. "Mohli a měli zadat znalecký posudek u znaleckého ústavu," podotkl soudce.

Podle státního zástupce byli muži srozuměni s tím, že cena navržená firmou je nadhodnocená a smlouva je pro podnik nevýhodná. O rok později obdobně postupovali při přípravě další smlouvy.

Nejvyšší soud poukazoval při zrušení předchozího rozsudku na to, že na prosazení firmy jakožto smluvního partnera znatelně tlačil pražský magistrát. Označil za nelogické vytýkat mužům to, že neučinili nic ke snížení nabídkové ceny, když přitom soudy samy uznaly, že Haguess měla v projektu magistrátu výsadní, monopolní postavení. Zaměstnancům dopravního podniku tak podle Nejvyššího soudu nebyl k diskusi o ceně v podstatě ponechán žádný prostor.

Odvolací senát to odmítl. "Případným tlakům měli odolat třeba i s rizikem, že se někomu znelíbí. (...) Jednali nejspíše z neochoty riskovat potíže, svou funkci, střet s činiteli, kteří - jak řekl Nejvyšší soud - protlačovali privilegovaného zhotovitele. To je ale podle našeho názoru nemůže vyvinit," prohlásil Kareš.

Podle Kareše neměli muži akceptovat navrženou cenu a měli na ni upozornit vedení podniku, nikoliv ji bez námitek doporučit ke schválení. "Jen sotva by vedení dopravního podniku mohlo nedbat upozornění, že cena je hrubě převýšena. A pokud by ho nedbalo, byla by situace zcela jiná a nebyli by to obžalovaní, kdo by byl veden k trestní odpovědnosti," podotkl soudce. Petanovi se Suntychem uložil jen podmíněné tresty proto, že "nebyli strůjci problému".

Dopravní podnik má podle rozsudku vymáhat zbytek svého požadavku na náhradu škody v civilním řízení. Kareš uvedl, že Petana se Suntychem sice při vzniku více než dvacetimilionové škody "významně spolupůsobili", nicméně uložit jim k náhradě celou částku by pokládal za nespravedlivé.

Projekt Opencard z dob primátora Pavla Béma (ODS) vyšel na 1,75 miliardy korun a město se kvůli němu stále soudí s nástupcem firmy Haguess. Praha se nicméně rozhodla nepodat žalobu na samotného Béma se zdůvodněním, že podle právních analýz by město neuspělo.

V souvislosti s projektem byl v minulosti odsouzen k 3,5 roku vězení bývalý šéf magistrátního IT odboru Ivan Seyček, a to stejně jako Petana se Suntychem za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Další úředník magistrátu, šéf hodnotící komise Jiří Chytil, dostal podmínku. Město nyní na svých někdejších zaměstnancích soudně vymáhá škodu - po Seyčkovi chce přes 18 milionů, Chytil má zaplatit tři miliony.