Liberec - Hokejisté Liberce zdolali ve 23. kole extraligy mistrovské Brno 4:3 a ve druhé repríze finále v této sezoně uspěli proti Kometě poprvé po sedmi porážkách za sebou. Rozhodl o tom v 55. minutě útočník Marek Kvapil, který v minulém ročníku pomohl Kometě k titulu a na sever Čech zamířil po nepodařeném angažmá v Chabarovsku v KHL.

Bílí Tygři v pátek utrpěli v Pardubicích porážku 1:5, po které následovala bouřlivá reakce trenéra Filipa Pešána. Do zápasu s Kometou nastoupili domácí s velkou chutí a ukázali, že doma hrají daleko lépe.

Do prvního náznaku šance se dral Bakoš, ale neuspěl. Na druhé straně si první ostrý zákrok utkání připsal liberecký Janus. V 6. minutě nabídl Liberci přesilovku útočným faulem Svoboda. Bílí Tygři byli nejblíže ke gólu po střele Ševce, kterou tečoval Jelínek, puk ale orazítkoval tyč Čiliakovy branky.

Poté se brankář Komety předvedl při střele Ordoše. V 11. minutě se dostal po chybě hostí k puku Stránský, ale na poslední chvíli mu v dobré pozici překazil zakončení Zaťovič. Hosté odpověděli pěknou střelou Zaťoviče, Janus měl betony správně postavené. V 17. minutě fauloval Bulíř a hosté hráli přesilovku. Velikou šanci Zaťovičovi zlikvidoval Janus.

Na přelomu první a druhé třetiny se domácí neprosadili při Zaťovičově trestu. Pak se ke slovu dostali hosté. Nejprve Hruška po chybě Januse netrefil prázdnou branku, o chvíli později zakončoval Nečas, ale Janus byl svůj tým podržel. Potom vychytal i aktivního Zaťoviče.

Domácí odpověděli až ve 27. minutě dělovkou Kolmanna, ale Čiliak si poradil. Nápor Komety pak přibrzdilo už druhé vyloučení Komety v zápase za příliš mnoho hráčů na ledě. A tuto přesilovku už domácí využili. Kvapil ideálně našel křížnou přihrávkou Bulíře a ten se nemýlil.

Nápor Liberce pokračoval. V šanci se ocitl Redenbach a potom nebezpečně střílel Jánošík. Udeřilo ale na druhé straně. Janus chyboval ve 35. minutě v rozehrávce od mantinelu a doslova daroval vyrovnávací gól Malletovi. Domácí kontrovali přečíslením, které zakončil Kolmann vysoko.

Na přelomu druhého a závěrečného dějství Kometa opět odolala v oslabení po Čermákově faulu. Domácí ale byli v tlaku a nápor čtvrté lajny Liberce korunoval ve 44. minutě brankou Stránský. Vyrovnat mohl Krejčík, ale zamířil přesně.

Ve 48. minutě se radoval opět Liberec, když Čiliaka překvapil Redenbach. Z dvoubrankového vedení se ale domácí těšili jen dvě minuty. Na brankovišti se prosadil Nečas a snížil na 2:3. A následný tlak Komety vyústil v 54. minutě ve vyrovnávací branku z Čermákovy hole.

Hned za 89 vteřin ale odpověděl Kvapil, který trefil téměř z nulového úhlu Čiliakovu branku. Připsal si ve třetím utkání za Liberec první trefu. Závěrečnou power play Komety domácí ubránili a za ovací diváků slavili čtvrtou výhru z posledních pěti utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Byl to vyrovnaný a bojovný zápas z obou stran. Jsem strašně rád, že jsme vstřelili branky. Tlačíme se do brány a velmi výrazně dnes pomohl Marek Kvapil. Stále nás provází tak trochu legrační inkasování branek, kterému se stále nemůžeme vyhnout. Já doufám, že až tyto srandovní góly přestanou padat do naší sítě, budeme zápasy zvládat lépe než v poslední době. Myslím, že dnes jsme si za bojovnost tři body zasloužili."

Petr Haken (Brno): "V první třetině nás Liberec dostal hodně pod tlak. Vliv na to měl i fakt, že jsme hráli hodně v oslabení. Dnes to byla zbytečná vyloučení i technické chyby. Potom, co jsme srovnali, byla u hra hodně vyrovnaná. Góly padaly na obou stranách hodně po dorážkách, takové zvláštní. Když jsme vyrovnali na 3:3, tak padla v závěru šťastná branka na druhé straně. Nám se taková nepovedla. Je to škoda, protože jsme si zasloužili alespoň nějaký bod."

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 (0:0, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 29. Bulíř (M. Kvapil, Bakoš), 44. J. Stránský (Kolmann), 48. Redenbach (Havlín), 55. M. Kvapil (Bulíř) - 35. Mallet (H. Zohorna), 50. Nečas (H. Zohorna, Mallet), 54. L. Čermák (R. Zohorna). Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 5959.

Sestavy:

Liberec: Janus - Havlín, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner, Maier - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, M. Kvapil - Bartovič, Redenbach, Ordoš - J. Stránský, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Vágner, Štencel, Bartejs - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - Haščák, Nahodil, Dočekal - Vincour, L. Čermák, T. Svoboda - H. Zohorna, Nečas, Mallet - R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Haken.