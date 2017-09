Praha - Zpěvačka Ewa Farna se vdala za kytaristu své doprovodné kapely Martina Chobota. Oznámila to dnes na svém facebooku. "Před pár dny jsme se s mým Martinem vzali a prožili nejkrásnější den našeho života. Po čtyřech letech vztahu a devítiletém přátelství v kapele. Co víc dodat," napsala v češtině i polštině čtyřiadvacetiletá zpěvačka polského původu.

Vyhledávaný kytarista Chobot vedle působení v kapele Farné před třemi lety představil debutové album jako člen dvojice eFeM s Filipem Táborským. V očích mnohých příznivců populární hudby je však především 'ten, který chodí s Ewou Farnou'."Tomu se nevyhneme, ale to, že jsem už delší dobu přítelem Ewy, není důvod, abych přestal dělat muziku. Doufám, že eFeM budou posluchači brát kvůli naší hudbě," řekl tehdy ČTK Chobot.

Farna loni oslavila deset působení na tuzemské hudební scéně zatím největším koncertem ve své kariéře v pražském Foru Karlín. Debutové album s hitem Měls mě vůbec rád? vydala v roce 2006. "Za největší úspěch své kariéry považuji právě to, že trvá deset let. Že první soudy o mě jako o 'rychlokvašce' byly odbourány. I kdybych teď skončila, myslím, že deset let v jakékoli branži není zanedbatelná věc," konstatovala tehdy rodačka z Třince.

Za prodej 25.000 kusů nahrávky Měls mě vůbec rád? získala Farna platinovou desku. Druhé album Ticho se drželo se stejnými prodeji mnoho měsíců mezi deseti nejprodávanějšími deskami v Česku. V roce 2013 společně s Pavolem Haberou a Ondřejem Soukupem komentovala výkony finalistů vyhledávací soutěže Česko Slovensko hledá SuperStar. Vzhledem ke svému původu natáčí desky i v polštině a u severních sousedů často koncertuje.