Berlín - S mnohahodinovými kolonami a dopravně nejvypjatějším víkendem léta musí počítat Češi, Němci nebo Rakušané, kteří se o víkendu vydají na cestu k Jaderskému moři. Největší problémy se očekávají na hlavních tazích přes Rakousko a Slovinsko do Chorvatska. Autokluby proto doporučují s cestou vyčkat na úterý nebo středu.

Co řidiče o víkendu čeká, naznačuje stručné varování německého autoklubu ADAC. "Zůstaňte doma, pokud není nezbytné, abyste svou dovolenou zahájili nyní. Zácpy se mohou tento víkend vyhrotit," konstatuje autoklub na svém webu.

Už o minulém víkendu zapříčinily mnohakilometrové kolony zdržení motoristů ze střední Evropy cestou na jih až o sedm hodin. Dopravní situaci o nacházejícím víkendu rozhodně neulehčí fakt, že v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, které mají dohromady přes 23 milionů obyvatel, začínají prázdniny. Na jih ale budou směřovat i obyvatelé dalších spolkových zemí, do jiných se má už naopak řada lidí z dovolené vracet.

Zácpy autoklub ADAC očekává na velké části německých dálnic. Ucpané by podle jeho prognózy měly být například části dálnice A9 z Berlína přes Norimberk do Mnichova, městské okruhy v Berlíně i Mnichově nebo dálnice A81 ze Stuttgartu do jihoněmeckého Singenu, který leží u hranic se Švýcarskem.

Největší evropský autoklub varuje ale i před zácpami v dalších zemích. V Rakousku očekává komplikace na dálnici A10 směřující od Salcburku k hranicím se Slovinskem nebo na dálnici A1 mezi Lincem a Vídní. Rakouský automotoklub ÖAMTC avizuje zácpy také na dálnici A9 spojující Linec a Štýrský Hradec, kterou často využívají i čeští řidiči. Problémy se zřejmě nevyhnou ani italské dálnici A22 vedoucí alpským Brennerským průsmykem a A23 na východě Itálie směřující k severnímu Jadranu.

Český poskytovatel asistenčních služeb ÚAMK zase připomíná, že se o víkendu jede velká cena formule 1 na maďarském Hungaroringu, kam budou z Česka, Slovenska a Rakouska směřovat desetitisíce fanoušků, jejichž cesty se budou protínat s davy turistů mířícími na jih. Také proto šéf ÚAMK Oldřich Vaníček vyzývá: "Kdo tedy může, ať přehodnotí své plány a vůbec se v pátek a sobotu nevydává na evropské silnice. Doprava bude kritická," míní.

Dopravní komplikace se očekávají také ve Slovinsku, a to zejména na dálnici A2, která jde z Lublaně směrem na chorvatský Záhřeb, nebo na silnici E59 vedoucí od rakouských hranic přes Maribor k hranicím s Chorvatskem. Zácpy se asi nevyhnou ani silnici E61 a dálnici A1, které tvoří spojnici mezi Rakouskem, Lublaní a přístavním slovinským městem Koper.

K zácpám bude zřejmě docházet také na slovinsko-chorvatských hranicích, kde se stále kontroluje totožnost cestujících, protože Chorvatsko zatím není součástí schengenského prostoru bez hraničních kontrol. K problematickým úsekům budou v Chorvatsku patřit místa před dálničními mýtnými branami, kde se často tvoří zácpy. Autoklub ADAC očekává komplikace především na dálnici A1, která spojuje Záhřeb, Zadar a Split, nebo na cestě z italského Terstu do Puly či Rijeky. Zácpy se však asi nevyhnou ani spojnici mezi Záhřebem a Rijekou nebo komunikacím vedoucím podél pobřeží a v okolí Plitvických jezer.