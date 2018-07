Madrid/Paříž/Řím - Ruský prezident Vladimir Putin na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dosáhl hned dvou svých cílů: mezinárodní legitimity a uznání Ruska jako světové velmoci. V reakci na pondělní helsinský summit to dnes napsal španělský list La Vanguardia. Také podle nizozemského listu De Telegraaf Trump summitem šéfovi Kreml dopomohl zpět na špici mezinárodní politiky. Za "velkého vítěze" setkání označil Putina také lotyšský list Diena. Podle švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung se šéf Bílého domu z Helsinek vrací stejně jako ze Singapuru jen s vágními sliby.

"Putin do Helsinek přijel posílen organizačním úspěchem mistrovství světa ve fotbale a Trump přijel poté, co útočil zleva i zprava na své spojence v NATO a co kritizoval britskou premiérku (Theresu Mayovou). Putin opouští finskou metropoli poté, co dosáhl dvojího cíle: mezinárodní legitimity a uznání statusu Ruska jako světové velmoci," napsal v komentáři španělský list La Vanguardia, podle kterého zanechal Trump dojem, že Putinovi učinil mnoho ústupků, aniž by něco získal.

Podle španělského listu El Mundo nemohla Evropa od Ruska nikdy moc očekávat, "ale nyní to samé platí i o Spojených státech", jejichž prezident nevynechá jedinou příležitost, aby EU kritizoval. Také La Vanguardia je přesvědčena, že Trump a Putin mají společný cíl: oslabenou EU.

Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung (NZZ) napsal, že Kreml si nemohl v Bílém domě přát lepšího prezidenta než Trumpa, "muže, kterému se během krátké doby podařilo narušit západní spojenectví, otrávit vztahy s Berlínem, Londýnem a Paříží, který však podkopává i americké instituce a zároveň naivně přehlíží, jak Rusko Spojené státy vytlačuje z blízkovýchodní šachovnice". Trumpův postup by se podle NZZ dal pochopit, pokud by mohl americký prezident představit nějaký hmatatelný ústupek Moskvy. "Stejně jako z bombastického summitu s Kim Čong-unem v Singapuru se Trump i z Helsinek vrací jen s vágními sliby o pokroku v budoucnu," dodal švýcarský list.

"Je zásluhou Putina, který napadl Ukrajinu, podnikl krvavou intervenci do Sýrie a drze se vměšuje do voleb v USA a EU, že mezi Západem a Ruskem není ani jiskřička důvěry," napsal polský list Gazeta Wyborcza. "Trumpova slova, že je krize ve vztazích nyní zažehnána, znějí hrozivě. Rusko od roku 2014 totiž neustoupilo ani o krok a se Západem jedná jako s nepřítelem," dodal polský deník.

Podle nizozemského listu De Telegraaf Trump Putina, ostrakizovaného kvůli anexi Krymu i válce na východní Ukrajině, vrátil summitem v Helsinkách na špičku světového řádu. "Putin si mne ruce, neboť EU je obchodní válkou (s USA) oslabená a jednota NATO kvůli nevypočitatelnému americkému kurzu ohrožena," dodal De Telegraaf. Nizozemský De Tijd napsal, že Trump se choval jako "slon v porcelánu". Za zklamání označil to, že se k Putinovi, "prezidentovi, který anektoval Krym", chová přátelštěji než k německé kancléřce Angele Merkelové. "Podívejte se, jak svět vypadal před třemi lety a jak vypadá nyní. Jediný, kdo je rád, že se Donald Trump s Vladimirem Putinem setkal jako rovný s rovným, je Putin," dodal De Tijd.

Také podle lotyšského listu Diena je "velkým vítězem" summitu Putin. Lotyšský deník Neatkarígá Ríta Avíze upozornil, že vůbec není jasné, o čem prezidenti během dvouhodinového soukromého rozhovoru jednali.

"Rozhovor (Trumpa s Putinem) bude mít zhruba stejný výsledek jako rozhovor (Trumpa) se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem: vůbec žádný," napsal v komentáři k pondělímu summitu maďarský list Népszava.