Praha - Zástupci evropských protiimigračních stran z frakce Evropa národů a svobody (ENF) chtějí v Praze zveřejnit své vize ohledně další spolupráce zemí v Evropě. Podle nich by měla Evropskou unii nahradit spolupráce suverénních zemí, zůstal by ale zachován volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. ČTK to řekl předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura, který dnes na poslaneckém klubu SPD přivítá některé představitele ENF. Jednání bude uzavřené a kvůli výhrůžkám vůči některým účastníkům nechtěl Okamura jeho čas zveřejnit.

"Jsme přesvědčeni, a čas nám dává za pravdu, že stávající model Evropské unie je nefunkční, Evropská unie je nereformovatelná. Myslíme, že je nejvyšší čas začít diskutovat o jiném modelu evropské spolupráce a připravit se na něj, dokud je čas. Protože tady je jedno hezké české přísloví, že účet platí poslední," řekl Okamura.

Konference stran ENF se uskuteční v sobotu a strany na ní zveřejní své vize jiného modelu evropské spolupráce. "Model spolupráce, který my navrhujeme a který je zcela reálný, je co nejužší spolupráce suverénních národních zemí bez diktátu Bruselu," řekl Okamura. Zdůraznil potřebu zachování volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, k tomu ale podle něj není třeba existence EU. Připomněl, že volný pohyb zboží umožňují dohody o volném obchodu, volný pohyb osob potom schengenská úmluva, která při svém vzniku také nebyla součástí práva EU.

"Síla Evropy spočívá v soutěži malých evropských zemích. Rozmělnění do jednoho velkého amorfního superstátu není správná cesta," řekl Okamura. Podle něj volební výsledky stran začleněných do ENF ukazují, že tyto názory mají značnou podporu evropské veřejnosti.

Proti konferenci ENF se v Praze dnes i v sobotu budou konat demonstrace. Kvůli nim, ale také kvůli výhrůžkám, jimž čelí nizozemský politik Geert Wilders, který do Prahy přijíždí, přijala policie zvýšená bezpečnostní opatření. náklady na tato opatření kritizovali někteří politici, mezi nimi i spolupředseda Zelených Ondřej Mirovský. "Odmítám, aby daňoví poplatníci museli hradit pohodlí a bezpečnost lidí, kteří popírají holokaust, odmítají lidskou solidaritu a oslavují krajní nacionalismus. Náklady by tudíž měl nést organizátor akce Tomio Okamura," uvedl dnes v tiskovém prohlášení.

Na konferenci ENF do Prahy přijíždějí kromě odpůrce islámu Wilderse také například neúspěšná kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová. Akce se zúčastní i zástupce italské Ligy Severu Lorenzo Fontana nebo představitel rakouské FPÖ Georg Mayer.