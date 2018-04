Praha - Po Lize mistrů ve čtvrtek odstartuje čtvrtfinále i v Evropské lize. A o hodně půjde zejména fotbalistům Arsenalu, kteří ze všech osmi účastníků soutěže mají nejmenší šanci, že postoupí do příští sezony Ligy mistrů z vlastní ligy. V Premier League totiž ztrácejí na čtvrté místo už 13 bodů. Nutně tak svěřenci trenéra Arséna Wengera potřebují Evropskou ligu vyhrát, jinak zřejmě budou mezi evropskou elitou chybět druhý rok po sobě.

Arsenalu stojí v cestě do semifinále CSKA Moskva. Ruský vicemistr vyřadil v osmifinále Lyon, když doma prohrál 0:1, ale ve Francii zvítězil 3:2.

Londýňany trápí marodka zejména v útoku. Zdravotní problémy má Danny Welbeck, který pomohl vystřílet postup přes AC Milán, po dlouhé pauze ještě není zcela rozehraný Alex Lacazette a Wenger nemůže kvůli pravidlům o přestupech využít ani Pierra-Emericka Aubameyanga.

"Lacazette už je ale připravený. Ještě jsem se nerozhodl, zda bude hrát, ale může," řekl Wenger na dnešní tiskové konferenci. "Hrajeme proti týmu, který si v pohárech vede velmi dobře, takže budeme potřebovat výkon nejvyšší kvality," dodal.

Zranění třísel trápilo také brankáře Petra Čecha, který vynechal poslední zápas. Dnes se vrátil do tréninku a měl by být na utkání připravený, v Evropské lize však dosud vždy dostával přednost David Ospina. Důležitost zápasu by to ale mohla změnit, vždyť i v posledním ligovém utkání se Stoke šetřil Wenger některé opory právě na duel s CSKA.

Arsenal se pokusí využít dobrou formu, když poprvé od září vyhrál čtyři utkání po sobě. Stejně je na tom ale i CSKA, který navíc z posledních devíti venkovních duelů v Evropské lize prohrál jen jednou. Utkání, které začne ve čtvrtek v 21:05, bude řídit český sudí Pavel Královec se svými česko-slovenskými kolegy. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Ve čtvrtek se odehrají i zbylé tři duely. Druhý z hlavních favoritů na celkové vítězství Atlético Madrid přivítá Sporting Lisabon, který v minulém kole vyřadil Plzeň. Lipsko nastoupí proti Marseille a Lazio Řím hostí v italské metropoli Salcburk, který je od srpna neporažený v 35 soutěžních utkáních v řadě.