Brusel - Evropská komise (EK) dnes zhoršila odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Podle její letní prognózy by se měl hrubý domácí produkt (HDP) letos zvýšit o tři procenta a příští rok o 2,9 procenta. V jarním výhledu komise letošní růst odhadovala na 3,4 procenta a růst v příštím roce na 3,1 procenta. EK také zhoršila výhled růstu ekonomiky eurozóny i EU.

Komise upozornila, že v loňském roce česká ekonomika vzrostla o 4,3 procenta, což bylo druhé nejprudší tempo za posledních deset let. V prvním čtvrtletí letošního roku ale tempo růstu podle komise zpomalilo kvůli slabé zahraniční poptávce.

Domácí spotřebu by ale měl nadále podporovat růst mezd a silná spotřebitelská důvěra. Investice by měly těžit z oživení ve stavebním sektoru i z většího využívání finančních prostředků z Evropské unie, uvádí komise ve své zprávě.

Brzdou hospodářského růstu by naopak měl být zahraniční obchod, zejména v letošním roce. Komise upozornila i na problémy s nedostatkem pracovních sil a poukázala také na rizika spojená s rychlým růstem cen nemovitostí a s prohlubujícím se zadlužením domácností.

"Česká ekonomika sice zahájila v první polovině roku pomalý sestup z vrcholu hospodářského cyklu, ale stále je ve velmi dobré kondici," komentoval odhady analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Za celý letošní rok dosáhne růst HDP podle modelu banky 3,5 procenta. "Místo sestupu z vrcholu konjunktury si tak letošní vývoj růstu HDP můžeme představit jako procházku po náhorní plošině," dodal.

Tuzemské instituce letos naopak svůj výhled zlepšovaly. Česká národní banka v květnové prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Letos čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Ministerstvo financí v dubnové prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky na letošek na 3,6 procenta a na příští rok na 3,3 procenta. Česká bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky na 3,6 procenta, příští rok čeká růst o 2,8 procenta.

EK zhoršila výhled růstu ekonomiky eurozóny i celé EU

Evropská komise (EK) zhoršila výhled letošního růstu ekonomiky eurozóny i celé Evropské unie. Celkově ale tempo zůstane relativně silné, letošní růst má v eurozóně i v EU činit 2,1 procenta, uvedla dnes komise ve své letní prognóze. V jarním výhledu ještě předpovídala v obou případech růst o 2,3 procenta.

Příští rok tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) zvolní na dvě procenta, a to jak v eurozóně, tak v EU. Stejné tempo komise předpovídala i v předchozím výhledu.

Ve druhé polovině letošního roku by tempo růstu mělo nepatrně zrychlit. Komise očekává, že se zlepší podmínky na trhu práce, dluh domácností klesne, důvěra spotřebitelů zůstane vysoká a měnová politika bude i nadále oporou pro ekonomiku. Místopředseda EK Valdis Dombrovskis ale upozornil, že revizi květnové prognózy směrem dolů způsobil nepříznivý vnější vývoj, jako je rostoucí obchodní napětí s USA, které poškozuje důvěru a vybírá si daň v podobě pomalejší ekonomické expanze.

Rizikem pro ekonomický růst je i zdražování energií. Ohrozit růst by ale mohla také politická nejistota v některých členských zemích unie. Základy ekonomiky však podle prognózy zůstávají solidní.

Současný růst cen ropy bude mít vliv na inflaci. Ta by měla letos v eurozóně činit v průměru 1,7 procenta, v celé EU pak 1,9 procenta. To je o 0,2 procentního bodu více, než komise čekala v jarní prognóze. Na příští rok zvýšila komise výhled inflace v eurozóně o 0,1 procentního bodu na 1,7 procenta, ve 28 zemích unie ale výhled ponechala beze změny na 1,8 procenta.

Ekonomický vývoj regionu se podle komise ukázal sice v poslední době odolný, od jara se však zvyšují rizika, která by mohla mít negativní dopady na růst. Pokud by se dál zvýšilo napětí v mezinárodním obchodě, bude to mít negativní dopad na obchod a investice a zhorší to situaci ve všech zúčastněných zemích. Dalšími riziky zpomalení růstu je možná nestabilita finančních trhů spojená mimo jiné s geopolitickým vývojem, varovala EK.

Detailní informace z jednotlivých zemí ukazují, že Německo a Francie, tedy dvě největší ekonomiky eurozóny, budou letos i příští rok ztrácet dech. Růst HDP Německa letos zpomalí na 1,9 procenta z původně očekávaných 2,3 procenta. Příští rok má rovněž činit 1,9 procenta, zatímco na jaře komise čekala zvýšení o 2,1 procenta. Francouzská ekonomika má letos i příští rok vykázat růst o 1,7 procenta. Ještě na jaře ale čekala komise zvýšení HDP Francie letos o dvě procenta a v roce příštím pak zpomalení na 1,8 procenta.

Nejpomaleji mají růst Itálie a Británie. U obou komise zhoršila výhled letošního růstu na 1,3 procenta z květnových 1,5 procenta.