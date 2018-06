Ilustrační foto - Novou dvacetieurovku s lepší ochranou proti padělání dnes uvedly do oběhu centrální banky zemí eurozóny a Evropská centrální banka ve Frankfurtu. Nová bankovka má výraznější barevné provedení. Dokonalejší zabezpečení představuje zejména takzvané "okno s podobiznou" v horní části holografického proužku. Když se bankovka nastaví proti světlu, okno zprůhlední a zobrazí se v něm podobizna mytologické postavy Európy, která je viditelná z obou stran bankovky. Když se bankovka nakloní, v okně se kolem hodnotového čísla zobrazí i duhově zbarvené proužky. Na zadní straně bankovky se v okně zobrazí duhově zbarvená hodnotová čísla.

Brusel - Evropská komise (EK) dnes navrhla vytvoření programu InvestEU na podporu hospodářského růstu, zaměstnanosti a inovací v Evropě. Program by měl v rozpočtovém období 2021 až 2027 přinést dodatečné investice v objemu přes 650 miliard eur (16,7 bilionu Kč), především ze soukromého sektoru. Komise předložila i další rozpočtové návrhy, například v oblasti infrastruktury, digitalizace či vesmíru.

Program InvestEU má spojit pod jednu střechu různé finanční nástroje EU na podporu investic. Financování investičních projektů by tak mělo být jednodušší, efektivnější a pružnější.

Komise uvedla, že chce novým programem rozšířit úspěšný model investičního plánu pro Evropu, takzvaného Junckerova plánu, který byl zahájen v listopadu 2014. Předseda komise Jean-Claude Juncker upozornil, že tento plán již aktivoval téměř 290 miliard eur ve formě investic a poskytl finanční prostředky pro 635.000 malých podniků.

Komise navrhuje vyčlenit na fond InvestEU 15,2 miliardy eur (téměř 390 miliard Kč). To umožní poskytnout z rozpočtu EU záruky ve výši 38 miliard eur, které se využijí na podporu strategicky důležitých projektů po celé EU. Komise předpokládá, že spojení těchto veřejných prostředků se soukromým kapitálem přinese dodatečné investice přes 650 miliard eur.

Komise upozornila, že investiční podmínky v EU se od zahájení Junckerova plánu zlepšily, mimo jiné díky strukturálním reformám v jednotlivých členských zemích a příznivější hospodářské situaci. Dodala však, že v Evropě stále existuje značný nedostatek investic. Poukázala například na nedostatečné investice do výzkumu a inovací, které mohou mít negativní dopad na konkurenceschopnost EU.

Komise dnes rovněž oznámila, že navrhuje v letech 2021 až 2027 v rámci rozpočtu EU vynaložit 42,3 miliardy eur (více než bilion Kč) na podporu investic do infrastruktury. To představuje proti předchozímu sedmiletému rozpočtovému období nárůst skoro o polovinu.

Komise také navrhuje investovat 9,2 miliardy eur (236 miliard Kč) do digitalizace, například rozvoje superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a elektronické veřejné správy.

Dalších 16 miliard eur pak chce komise investovat do vesmírných programů. Peníze by měly směřovat do tří základních oblastí - družicových navigačních systémů, programu pozorování Země a rozvoje nových bezpečnostních projektů k ochraně před riziky spojenými s vesmírem.