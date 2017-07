Mnichov/Vídeň/Záhřeb - Evropa má za sebou jeden z dopravně nejnáročnějších víkendů letošní letní sezony. Nejhůře bylo podle všeho už v pátek, ale zácpy, dlouhé fronty a čekání v neztenčené míře pokračovaly i v sobotu. Dnes se média a automotokluby nejpostiženějších zemí shodují, že situace se postupně uklidňuje, i když leckde budou řidiči nuceni dál projevovat trpělivost.

Německý automotoklub ADAC odhadl, že fronty aut dosáhly přes víkend jen na německých komunikacích celkové délky 10.000 kilometrů. Nejhorší to bylo v pátek, kdy se na 3000 kolon táhlo do celkové délky kolem 7000 kilometrů. V sobotu 1200 dopravních zácp zablokovalo vozidly 2784 kilometrů silnic a dálnic. Nejvytíženější byl dálniční okruh kolem Mnichova a dálnice A8 z Mnichova do rakouského Salcburku, jakož i dálnice A7 ve směru na sever k Baltu.

Řidiči mířící za rekreací na jih Evropy, zejména na Jadran, vůbec neměli snadnější situaci v Rakousku. Až desetikilometrové zácpy se podle rakouského automotoklubu ÖAMTC tvořily kolem Vídně a Štýrského Hradce. Cesta po dálnici ze Salcburku ke slovinským hranicím v sobotu trvala místo běžných dvou hodin až trojnásobně déle.

Ve Slovinsku a v Chorvatsku problémy kulminovaly také v sobotu. Před slovinsko-chorvatským hraničním přechodem Macelj ve směru do Chorvatska se vytvořila až 20kilometrová fronta aut. Dvě i více hodin museli čekat řidiči i na dalších příjezdech do Chorvatska, včetně dálničního přechodu Bajakovo, kde se ve směru ze Srbska v jednu chvíli čekalo i víc než jen dvě hodiny.

Podle údajů Chorvatského motoklubu (HAK) je dnes večer situace na chorvatských hraničních přechodech znatelně lepší, i když se zcela nepřetržitou jízdou nadále počítat nelze. Na většině přechodů se při příjezdu do Chorvatska čeká "jen" 20 až 45 minut. Se dvěma hodinami musejí ovšem řidiči počítat při výjezdu do Černé Hory na přechodu Krasovići a do Srbska na přechodu Bajakovo.