Chrást (Plzeňsko) - Nový dřevěný altán a čtyřmetrový kříž z nerezu a barevného skla začal dnes oficiálně sloužit evangelíkům v Chrástu u Plzně. Altán i kříž pro farskou zahradu, kde se scházejí nejen věřící, ale i ostatní lidé z obce, navrhl architekt David Vávra. Altán může v létě sloužit i pro bohoslužby, kam se jejich zhruba 25 pravidelných účastníků vejde. Kříž, jímž procházejí sluneční paprsky a který v noci svítí, je jako maják zviditelňující křesťanské poselství ve veřejném prostoru, řekl dnes ČTK farář Karel Šimr.

Altán navrhl Vávra jako otevřenou zahradní kapli připomínající uspořádáním toleranční modlitebny, kde věřící sedí v kruhu. I v konstrukci altánu se objevují motivy kříže. Vedle stojící kříž je skleněný proto, že věřící nechtěli, aby se točil k obci zády a byl nasměrovaný jen dovnitř jejich zahrady. Díky průhlednému sklu je tak oboustranný. V centru mu dominuje rudé srdce, rudá barva se objevuje po celé ploše.

"Je to oslava Kristova utrpení na kříži, což je červená barva krve. Do toho je bílá, což je čistota a naše naděje, to je základní téma. Do toho jsou stopy toho, jak byl Kristus přibitý na kříži hřeby, a pak jsou tam tři holubice jako symbol ducha svatého a apoštolů," řekl ČTK Vávra, který sám skleněnou část metodou fusing, tedy spékaného skla, vyrobil. "Říznul jsem se, takže v kříži není jen symbolická krev, ale i ta moje," řekl architekt. Kříž je vybaven solárními články, takže v noci jeho rudé srdce svítí jako maják.

Také altán je oboustranný. Kromě vnitřní části má zvenku po obvodu lavici, takže může sloužit k posezení třeba rodičům, kteří na farní zahradu přicházejí s dětmi na pískoviště a hřiště.

Evangelíci v Chrástu dnes slaví posvícení, je to 62 let od chvíle, kdy byla vysvěcena jejich modlitebna, řekl Šimr. V Chrástu s 1900 obyvateli není žádný kostel. Je zde ale živá evangelická komunita, která se už zasloužila o to, že se obcí může rozléhat zvuk zvonu. Evangelíci postavili díky sbírce mezi lidmi přímo na střeše farního sboru malou zvonici se zvonem. Před více než deseti lety zpřístupnili farskou zahradu.

Stavba altánu a kříže přišla na 550.000 korun, většinu evangelíci vybrali ve sbírce, na darech od místních lidí i firem.

Altán a kříž v Chrástu není jediné Vávrovo dílo v Plzni okolí. Architekt se před časem podílel na vzniku kaple ve věznici v Plzni-Borech.