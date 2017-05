Kyjev - Vítězem písňové soutěže Eurovision Song Contest, jejíž finále se v noci na neděli uskutečnilo v Kyjevě, se stalo poprvé v historii Portugalsko. Zpěvák Salvador Sobral porazil s baladou Amar Pelos Dois, kterou napsala jeho sestra, jednačtyřicet konkurentů z ostatních zemí.

Druhé skončilo Bulharsko zastupované nejmladším účastníkem soutěže, sedmnáctiletým Kristianem Kostovem. Česká zástupkyně Martina Bárta s písní My Turn neuspěla v prvním semifinále.

"Je to vítězství hudby a lidí, kteří dělají muziku, kterou chtějí opravdu něco sdělit," řekl Sobral při přebírání trofeje. "Hudba, to nejsou ohňostroje, to jsou pocity. Zkusme to změnit a vrátit se k hudbě, protože právě na tom záleží," dodal Sobral.

Komentátoři si všímají, že Sobralova subtilní, pomalá a téměř jazzová píseň zvítězila v záplavě zářivých popových melodií.

Sobralovo vítězství znamená, že Portugalsko bude příští rok pořadatelskou zemí. Loni triumfovala ukrajinská zpěvačka Jamala, jejíž vystoupení na letošním ročníku narušil fanoušek, který vběhl na pódium a ukázal nahé pozadí.

Letošní ročník byl poznamenán tím, že ukrajinské úřady zakázaly vstup do země ruské zpěvačce, protože zpívala i na Ruskem anektovaném Krymu. Ukrajinský prezident Petro Porošenko také na poslední chvíli zrušil účast na finálovém večeru kvůli útoku, při němž na východě Ukrajiny zahynuli čtyři civilisté.