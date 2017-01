Praha - Česko patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejméně. Zatímco v osmadvacítce připadá na milion obyvatel v průměru 702 lidí, kteří poprvé usilují o získání ochrany, v ČR je jejich množství pětadvacetkrát menší. Na milion lidí bylo 28 žadatelů. Vyplývá to ze zprávy o azylové situaci v unii za třetí loňské čtvrtletí, kterou na svém webu zveřejnil Eurostat. Podle něj je ČR spolu se Slovenskem, Portugalskem, Rumunskem a Estonskem státem s nejmenším počtem žadatelů o azyl na počet obyvatel.

Podle údajů ministerstva vnitra v roce 2016 v Česku požádalo o ochranu 1213 lidí, žádost podávali poprvé. Dalších 262 žádostí bylo opakovaných. Celkem úřady obdržely 1475 žádostí. O rok dřív jich bylo o 50 víc, v roce 2014 pak 1156 a v roce 2013 celkem 707.

Podle Eurostatu od začátku října 2015 do konce loňského září v osmadvacítce podalo svou první žádost o azyl téměř 1,38 milionu lidí. V Česku to udělalo 1265 z nich, tedy zlomek promile celkového počtu. Úřady v jednotlivých zemích vyřídily loni ve třetím čtvrtletí 280.900 žádostí migrantů, co o azyl žádali poprvé. V 63 procentech případů ochranu cizincům přiznaly.

Podle údajů Eurostatu patří ČR k zemím, kde uprchlíci usilovali o azyl nejméně. "Nejnižší míry byly na Slovensku, v Portugalsku, Rumunsku, České republice a Estonsku," uvedl Eurostat na webu. Naopak nejčastěji chtěli migranti azyl získat v Německu, Řecku a na Maltě.

Na milion obyvatel připadlo v Česku 28 žadatelů o azyl. Na Slovensku to bylo sedm, v Portugalsku 19, v Rumunsku 22 a v Estonsku 30 žadatelů. Průměr EU činí 702 žadatelů na milion obyvatel. Německo mělo podle Eurostatu v loňském třetím čtvrtletí 2890 žádostí na milion obyvatel, celkem jich od podzimu 2015 za rok obdrželo 761.680.

Všech cizinců, kteří podali žádost poprvé i opakovaně, bylo loni ve třetím čtvrtletí 727 na milion euroobčanů. V Česku i Estonsku to bylo 34 a na Slovensku osm, v Portugalsku 32 a Rumunsku 23.

Většinu žadatelů v EU tvořili ve třetím kvartále lidé ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku. V Česku třetinu žádostí podali Ukrajinci a Ukrajinky - bylo jich 95. Ze Sýrie pocházelo 25 žadatelů, stejný počet byl z Kuby.

Svou zprávu o přístupu pětice zemí ze středu a východu EU k žadatelům o azyl představí ve středu v Praze zástupci neziskových organizací. Podle nich postup v Česku, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Bulharsku při migrační krizi v posledních dvou letech vedl k "závažným protiprávním a praktickým omezením práva hledat azyl". Organizace na pomoc uprchlíkům (OPU) uvedla, že při zajištění kontroly hranic a bezpečnostních opatřeních je nutné dodržovat i lidská práva a mezinárodní pravidla.

Počet cizinců, kteří podali poprvé žádost o azyl, na milion obyvatel vybraných zemí

Stát Počet žadatelů na milion obyvatel Belgie 330 Bulharsko 890 Česká republika 28 Německo 2890 Estonsko 30 Řecko 1152 Španělsko 76 Francie 300 Chorvatsko 104 Itálie 570 Maďarsko 413 Malta 1091 Rakousko 966 Polsko 64 Portugalsko 19 Velká Británie 141 Rumunsko 22 Švédsko 510 Slovensko 7 Slovinsko 127 EU 28 702

Zdroj: Eurostat, zpráva o azylu za třetí čtvrtletí loňského roku