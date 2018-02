Štrasburk - Europoslanci budou dnes v třetí den plenárního zasedání Evropského parlamentu hlasovat o přerozdělení parlamentních křesel po odchodu Británie z Evropské unie a o reformě unijních volebních předpisů. Na programu je rovněž otázka celounijních kandidátů při výběru dalšího předsedy Evropské komise či možné odvolání polského místopředsedy EP Ryszarda Czarneckého kvůli urážce kolegyně. Odpoledne budou následovat rozpravy o stavu právního státu v Rumunsku či o sociálněekonomických nerovnostech v EU.

Po odchodu Spojeného království z unie by se měl počet poslanců EP snížit ze 751 na 705. Vyplývá to z legislativní iniciativy, o které budou poslanci dnes diskutovat a hlasovat. Počet mandátů České republiky v EP by se měnit neměl.

Poslanci budou v rámci opatření také hlasovat o návrhu na vytvoření nadnárodní volební listiny pro území celé EU. Evropský parlament inicioval reformu ustanovení týkajících se europarlamentních voleb v listopadu 2015. Pokusy o novelizaci takzvaného Aktu o volbách poslanců Evropského parlamentu z roku 1976 však selhaly. Legislativní iniciativou EP se bude zabývat Evropská rada, tedy hlavy států a vlád EU. Jejich rozhodnutí, které musí být přijato jednomyslně, se vrátí na stůl poslancům, aby ho schválili nebo zamítli. Případné změny musí následně potvrdit všechny členské státy EU.

Dále poslanci budou hlasovat o usnesení, podle kterého by nemohl post předsedy Evropské komise získat ten, kdo do kampaně před volbami do EP v roce 2019 nevstoupí jako celounijní kandidát.

Odpoledne se budou rozpravy v EP mimo jiné věnovat důsledkům rostoucích socioekonomických nerovností evropských občanů či dopadu rumunské justiční reformy na právní stát.