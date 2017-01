Brusel/Štrasburk - Evropský parlament (EP) bude příští týden volit svého nového předsedu a tým místopředsedů. Po krachu dohody mezi největšími politickými frakcemi ale teď není výsledek hlasování předem jasný. Pro mnohé europoslance je podobně nepřehledná situace překvapivá.

Schůzi 751 členů europarlamentu bude dosavadní předseda, socialista Martin Schulz, řídit v pondělí naposledy. V úterý začíná volba jeho nástupce, hlasování je tajné.

Po eurovolbách v roce 2014 se Schulz vrátil do čela europarlamentu s tím, že jej letos vystřídá zástupce evropské lidovecké frakce EPP. Dosud utajovanou dohodu v tomto smyslu zveřejnil v lednu šéf frakce Manfred Weber poté, co spojenectví socialistů a demokratů (S&D) a třetí signatář, kterým je liberální ALDE, dali najevo, že se domluvami nehodlají řídit. Jejich dodržení by podle nich znamenalo, že by tři nejdůležitější unijní funkce zastávali zástupci EPP. V čele komise je totiž bývalý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker, summity EU řídí někdejší polský premiér Donald Tusk.

Lidovci jako Schulzova nástupce nominovali někdejšího eurokomisaře Antonia Tajaniho z Itálie. Socialisté jej tedy nepodpoří a mají vlastního kandidáta, kterým je šéf jejich frakce Gianni Pitella, rovněž Ital. Se svými vlastními návrhy přišla také ostatní uskupení, za ALDE tak kandiduje jeho šéf, belgický expremiér Guy Verhostadt a například konzervativci z ECR nabízejí europoslankyni Helgu Stevensovou.

"Budeme svědky volby, kde se Evropský parlament bude chovat zcela jako demokratické těleso," poznamenal český europoslanec z EPP Pavel Svoboda. Připomněl ovšem, že bez oné dohody, kterou nyní socialisté odmítli, by se Schulz v roce 2014 podruhé na 2,5 roku do čela europarlamentu nedostal.

"Sociální demokraté využili klady oné dohody a nyní se k ní nehlásí. To samozřejmě něco o nich samotných vypovídá," dodal Svoboda. Komplikovaný výběr nového šéfa EP podle něj může "být nejen ostudou, ale hlavně způsobit výsledek, který si ani jedna z těch největších frakcí nepřeje". Socialisté tak podle něj vydali určitou část evropského projektu "všanc nahodilostem a hazardu".

Nic pozitivního na "cirkusu" kolem volby předsedy nevidí ani český socialistický europoslanec Pavel Poc. "Předsednictvo parlamentu se vytváří na základě strukturálních dohod vyplývajících z výsledku voleb i v národních parlamentech, včetně třeba toho českého. A je to rozumné opatření, protože to přispívá ke stabilitě sněmovny," připustil. Podle Poce jsou vážnými kandidáty pouze Tajani a Pitella a zástupce jeho socialistů má prý větší šance také kvůli tomu, že za sebou nemá minulost člena Evropské komise Josého Barrosa.

Pavel Telička z ALDE, který je jedním z kandidátů na místopředsedu EP, si ale myslí, že žádný z kandidátů si nemůže být jist stoprocentní podporou svých vlastních frakcí. "Jednotliví kandidáti a jejich frakce se budou snažit vyzobávat jednotlivce či více než jednotlivce z dalších frakcí," podotkl. Hlavní jednání se tak podle něj povedou mezi menšími frakcemi, jejichž zástupci kandidují proti dvojici Italů, nominovaných oběma nejsilnějšími uskupeními.

Právě v tom by podle Jana Zahradila z ECR mohla být výhoda pro kandidátku jeho frakce. "My doufáme, že to nedopadne hned v prvním kole," řekl ČTK. Pokud by se belgická europoslankyně Stevensová dostala do druhého kola, mohla by podle něj být překvapením, neboť dokáže oslovit i levicové europoslance. "Nikoliv stranicky, ale spíše osobnostně," myslí si Zahradil. Stevensová, která sama hůře slyší, se dlouhodobě zasazuje o práva lidí se zdravotním postižením.

Podle komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné bude hlasování nejspíše "chaos". "I v programu je na ty volby necháno neskutečné množství času," připomněla. Také ona předpokládá, že nakonec se bude rozhodovat mezi Tajanim a Pitellou, jednat se však bude do poslední chvíle. "Je to ale také o určování pozic. Kritika komise, Junckera se tady stupňuje den ode dne," říká. Výběr předsedy podle ní tedy ukáže, zda parlament stále většinově věří EPP.

Kromě nového předsedy čeká europoslance výběr 14 místopředsedů a také parlamentních kvestorů.