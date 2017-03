Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans (vlevo) hovoří 1. března v Praze s ministrem zahraničí ČR Lubomírem Zaorálkem na vzpomínkovém setkání k připomenutí 40 let od setkání profesora Jana Patočky s bývalým nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem.

Praha - Vystoupení Charty 77 proti komunistickému režimu mělo zásadní vliv na konec studené války a pád železné opony, řekl v Praze místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Eurokomisař ocenil význam disidentských hnutí společně s předsedou české vlády Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a dalšími hosty během slavnostního připomenutí schůzky jednoho z prvních mluvčích Charty 77 Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem, která se odehrála před 40 lety.

"Bez Charty 77 nebo hnutí Solidarita by Evropa byla rozdělena mnohem déle," uvedl Timmermans v projevu. "Byli to lidé z Východu, kteří vyhráli studenou válku, na to bychom nikdy neměli zapomenout," doplnil. Dnešní jednotná Evropa je podle něj zásluhou Patočky a dalších chartistů.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) označil vystoupení chartistů proti režimu za jeden z nejvýznamnějších okamžiků českých a československých dějin 20. století. Přirovnal ho k atenetátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, k pražskému jaru nebo sametové revoluci. "Ta chvíle je zdrojem sebeúcty, stejně jako jiné události v různých těžkých okamžicích českých dějin, kdy jsme dokázali zřetelně vystoupit proti nesvobodě," doplnil.

Řečníci, mezi nimiž byl i jeden z prvních signatářů Charty 77 Petr Pithart nebo novinář Dick Verkijk, který schůzku organizoval, připomněli i pohnutý osud Patočky. Filozof dva týdny po ní zemřel, k jeho smrti přispěly tvrdé výslechy Státní bezpečnosti.

Verkijk na setkání pustil zvukový záznam ze setkání, který řada z přítomných slyšela poprvé. Patočka na něm v němčině ministrovi vysvětloval, že cílem Charty není bojovat proti režimu. Signatáři dokumentu pouze žádali dodržování platné ústavy a zákonů.

Van der Stoel byl prvním představitelem politického Západu, který se s českým disentem prostřednictvím Patočky spojil. Podle Timmermanse si v některých chvílích kladl za vinu, že právě kvůli setkání s ním musel Patočka čelit tlaku StB. Díky němu se však chartistům dostalo mezinárodního uznání a pozornosti.

Podporu nizozemského státníka československému disidentskému hnutí bude připomínat také pomník, který dnes odpoledne slavnostně odhalí Timmermans a Zaorálek v parku Maxe van der Stoela v Praze. Jeho autorem je český sochař Dominik Lang, držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého.