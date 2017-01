Praha - Do výběrového řízení na zajištění účtenkové loterie se přihlásila pouze společnost Sazka. Informoval o tom dnes server Euro.cz. Ministerstvo financí chce spustit účtenkovou loterii v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb v polovině roku. Lhůta pro podání přihlášky do tendru vypršela v úterý.

"Do otevřeného výběrového řízení na účtenkovou loterii se přihlásil jeden subjekt. Ministerstvo financí bude postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a výběrové řízení hodlá uzavřít, co nejdříve to bude možné," řekl serveru mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Podle něj bude tendr pokračovat dál i s jedním uchazečem, protože splnil zadávací podmínky pro veřejnou soutěž.

Přihlášku do tendru pak serveru potvrdil mluvčí společnosti Sazka Václav Friedmann. Uvedl, že firma podala přihlášku do tendru v konsorciu s dvěma menšími subdodavateli.

MF plánuje v loterii ročně rozdělit výhry až za 65 milionů korun. Hodnota prvních pěti výher bude v rozmezí od 100.000 korun do jednoho milionu korun včetně věcné výhry automobilu. Loterie má podle úřadu zákazníky motivovat k přebírání účtenek, a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.

Účtenkovou loterii zavedly dříve například Chorvatsko, Slovensko nebo Slovinsko. Cílem je motivovat zákazníky, aby si brali od podnikatelů pokladní doklad. Hlavní odměnou v těchto zemích byla většinou peněžitá výhra, možné je získat i věcné ceny.

Elektronická evidence tržeb začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od března letošního roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání.