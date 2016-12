Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonistka Gabriela Koukalová se zahalila se do české vlajky a vykročila na slavnostní vyhlášení. Nedokázala ale popsat své pocity, které prožívala po svém triumfu v závodu s hromadným startem v Novém Města na Moravě, kde ji hnalo do cíle 34 tisíc fanoušků.

Euforie je slabé slovo, napovídalo jí okolí. "Naprosto," přikývla vítězka minulého ročníku Světového poháru. Domácí prvenství označila za nejemotivnější. "Neumím si představit, že bude ještě něco víc. Doufám, že na takové momenty nezapomenu do konce života, že si je ponesu v sobě a ty lidi, co tu byli s námi, tak taky."

V nadsázce mluvila o tom, že už ani nemusí jezdit na mistrovství světa a olympiádu. "Dneska už jsou mi ukradené úplně všechny závody, protože to, co tady ti lidi převedli, to bylo tak vygradované, že to bylo daleko víc než mistrovství světa. Nic takového jsem si neuměla ani v nejhezčích snech představit," řekla Koukalová.

Vyhrála počtrnácté individuální závod Světového poháru, ale poprvé se cestou na stupně vítězů zahalila do české vlajky. "Měla jsem sen, že pokud se jednou podaří vyhrát třeba mistrovství světa, tak to chci udělat," uvedla. Promoklou vlajku měla na tiskové konferenci na klíně a omlouvala se. "Absolutně nevím, komu patří. Tak mi tady zbyla. Nezcizila jsem ji. Vrátím ji," slíbila Koukalová.

V minulosti na stadionu lidem zazpívala. Tentokrát si vzala na nejvyšším stupni do ruky mikrofon a krátce promluvila. Děkovala za podporu a říkala lidem, že doufá, že jim dala krásný vánoční dárek. "Bylo to spontánní," řekla sedmadvacetiletá biatlonistka.

Když mluvila, tak se bála, aby neříkala hlouposti. "Já v těch proslovech nejsem moc silná. Nechtěla jsem být za českou Bridget Jonesovou, abych něco nepopletla. Ale doufám, že to ti lidi sdíleli se mnou. Užila jsem si to, bylo to skvělé."

Před závodem přitom říkala, že se moc necítí. "Jsem ve vynikající formě tak na procházku. Neumím si představit, že udělám rychlý pohyb," hlásila Koukalová, na což její reprezentační kolegyně Eva Puskarčíková reagovala upřímnými slovy: "Takovýhle kecy má vždycky, když pak vyhraje."

Koukalová se rozesmála a šla na start. A ukázalo se, že Puskarčíková měla pravdu. Koukalová na trati jela v pohodě. "Byla jsem překvapená během prvních dvou kol, že jedu a vůbec mě to nebolí. Když si věřím na trati, tak to dodá sílu a víru v dobrý výsledek. A líp jsem se mohla zkoncentrovat na střelbu," řekla Koukalová.

V druhé položce vleže jednou chybovala a musela na trestné kolo. Paradoxně se díky tomu uvolnila. "Měla jsem psychický odpočinek na jedno kolo. Jelo se mi dobře a potom vzplanuly naděje na hezké umístění," uvedla. První položku vstoje trefila čistě, dostala se do čela a bylo jasné, že rozhodne poslední stojka.

Koukalová před ní jela takticky. Ani moc rychle ani moc pomalu, aby nenechala soupeřky v klidu. "Absolutně jsem vypnula a byla se schopná soustředit jen na sebe, což se mi dlouho nepovedlo," řekla. Pomohlo jí, že byla i unavená. "Na pokraji sil, že už si ani moc nepamatuju ty metry po střelnici. Pak člověk zapne automat a už se jen koncentrujete na těch pár metrů před sebou," doplnila.

Poslední kolo ji bolelo, ale fanoušci jí pomohli. Pak přišly poslední metry, kdy už mohla zpomalit a poslat bouřícím ochozům vítězný polibek. "Běhá mi mráz po zádech, když si na to vzpomenu. To je hrozně hluboké," uvedla se slzami štěstí v očích.