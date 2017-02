Brusel - Evropská unie dnes zdůraznila potřebu dostat v Libyi všechny ozbrojené složky pod kontrolu legitimní vlády. V Bruselu se na tom shodli ministři zahraničí osmadvacítky, je to podle nich potřeba k zajištění stability a územní celistvosti země. Situaci v Libyi se věnovali jen pár dní poté, co v pátek šéfové států a vlád na summitu na Maltě rozhodli výrazně podpořit libyjskou vládu a její pobřežní stráž tak, aby se země mohla stát platným partnerem v unijní snaze dostat pod kontrolu migraci na trase z Afriky přes libyjské břehy do Itálie.

"Snahy stabilizovat Libyi jsou dnes důležitější než kdy dříve a EU k tomuto cíli hodlá co nejvíce přispět," napsali ministři zahraničí do zveřejněných závěrů své dnešní schůzky. Všichni účastníci dění v zemi se podle nich musí vyvarovat kroků, které by politický přechod v zemi podkopávaly, a naopak se mají zapojit do dialogu.

Unie v pátek na Maltě přišla se sérií kroků, které by v případě realizace měly africké hospodářské migranty zastavit na zemi ještě před tím, než se nalodí k cestě do Itálie, či ještě v libyjských vodách. Unie se snaží přerušit trasu, po níž se loni do Evropy dostalo na 180.000 lidí a tisíce se při pokusu utopily.

Mezi kroky je intenzivní podpora libyjské pobřežní stráže, spolupráce s mezinárodními organizacemi při budování zařízení pro migranty přímo v Libyi, pomoc zemi s ostrahou její jižní hranice a další kroky. Unie dnes ovšem též odsoudila porušování lidských práv ve stávajících uprchlických zařízeních.

Jak ale už v maltské Vallettě upozornil například francouzský prezident Francois Hollande, podobný postup bude možné realizovat jen v případě, že mezinárodně uznaný kabinet premiéra Fáize Sarrádže bude ovládat celé území země.

Okolí Benghází však mají zatím pod kontrolou jednotky Libyjské národní armády generála Chalífy Haftara, který Sarrádžův kabinet neuznává. Unijní diplomaté přitom v minulých dnech připomínali možné sbližování Haftara s Ruskem a komplikovanost situace, kdy by Moskva mohla získat vliv na podobu migrace z Afriky do jižních zemí unie.

EU dnes uvítala vznik libyjské prezidentské gardy, jejímž úkolem má být ochrana vládních objektů a zahraničních diplomatických misí. Unie je podle závěrů dnešní schůzky připravena přemýšlet o tom, jak tuto jednotku podpořit.

Závěry dnešního jednání o Libyi také připomínají, že zvýšení produkce ropy by libyjské vládě mělo pomoci zajistit pro populaci zboží a služby, včetně lepší bezpečnosti, vzdělání a humanitární pomoci. EU také žádá rychlé reformy libyjského hospodářství a konec plýtvání v tamním veřejném sektoru.