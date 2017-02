Valletta - Stabilizace Libye je nyní důležitější než kdy dříve, shodli se v souvislosti s diskusí o migraci prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na svém neformálním summitu na Maltě. Evropský blok přispěje k tomu, aby severoafrická země mohla chránit své hranice. Prioritou tak bude například širší podpora, výcvik a dodávky vybavení libyjské pobřežní stráži.

Unie také slíbila, že ve spolupráci s mezinárodními organizacemi jako je Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zajistí odpovídající přijímací zařízení a podmínky pro migranty přímo v Libyi. EU rovněž podpoří Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) v jejím programu dobrovolných návratů.

Média koncem ledna citovala z německé diplomatické korespondence, podle níž jsou podmínky v libyjských uprchlických táborech srovnatelné s nacistickými koncentračními tábory. Uprchlíci, kteří nemají peníze, jsou podle těchto informací stříleni, aby uvolnili místo jiným, kteří jsou ochotni zaplatit převaděčům.

EU má podle deklarace také zájem spolupracovat s libyjskými úřady tak, aby země dokázala účinně chránit svou jižní hranici. Jak dnes vysvětlil dobře informovaný unijní diplomat, smyslem je postavit do cesty migrační vlně ze subsaharské Afriky do cesty překážky ještě před tím, než se lidé dostanou do lodí mířících přes Středozemní moře.

Snaze výrazně omezit migrační trasu přes centrální Středomoří se dnes na Maltě věnovali prezidenti a premiéři zemí EU v první části svého neformálního jednání. Poté, co loňská dohoda s Tureckem výrazně omezila migrační tlak směrem na Balkán, dostaly se cesty především ekonomických migrantů z Afriky opět do centra pozornosti.

Loni do EU, tedy prakticky do Itálie, dorazilo tímto způsobem okolo 181.000 lidí, tisíce při pokusu překonat moře zemřely.

Rozbít obchodní model převaděčů má podle deklarace evropská podpora místních komunit v Libyi, například na pobřeží či u jižní hranice země tak, aby lidé nemuseli kvůli obživě spolupracovat s kriminálními gangy. Prezidenti a premiéři osmadvacítky také uvítali dohodu, kterou s mezinárodně uznanou libyjskou vládou ve čtvrtek domluvila Itálie.

Na podporu urgentních potřeb souvisejících s projekty v Libyi se už Evropská komise rozhodla pro letošní rok v první fázi vyčlenit 200 milionů eur (5,4 miliardy Kč).