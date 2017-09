Štrasburk - Evropská unie se připojí k nejnovějším sankcím vůči Severní Koreji, které v noci na dnešek schválila Rada bezpečnosti OSN. Řekla to dnes před europoslanci na jejich plenárním zasedání ve Štrasburku šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Rovněž uvedla, že ministři EU budou příští týden debatovat o dalších sankcích unie vůči KLDR; o takovém záměru hovořili ministři zahraničí už minulý týden.

"V první řadě musíme vyvinout ekonomický tlak na Severní Koreu," prohlásila dnes Mogheriniová. O zesílení hospodářského tlaku na KLDR jednali také minulý týden šéfové diplomacií členských zemí EU. Dohodli se mimo jiné, že začnou pracovat na případných dalších samostatných sankcích unie vůči Severokorejcům.

Mogheriniová i někteří europoslanci dnes ve Štrasburku přivítali nejnovější kroky, které RB OSN schválila kvůli šestému a dosud nejsilnějšímu jadernému testu Severní Koreje ze 3. září. Sankce mimo jiné zakazují export významné severokorejské vývozní položky, textilu, a omezují dovoz ropy.

Někteří europoslanci nicméně kritizovali RB OSN za to, že opatření týkající se ropy nejsou kompletní. Vývoz ropy do Severní Koreje omezují nové sankce OSN na úroveň za posledních 12 měsíců. KLDR také bude moci podle nových sankcí dovézt nejvýše dva miliony barelů ropných produktů ročně. Hlavním dodavatelem ropy do KLDR je Čína.

Mogheriniová dnes v Evropském parlamentu zopakovala, že EU prosazuje denuklearizaci KLDR jen politickými prostředky. "Neexistuje vojenské východisko," zdůraznila.

EU naposledy rozšířila sankce vůči Severní Koreji minulý měsíc, kdy na sankční seznam přidala devět činitelů režimu a čtyři organizace, včetně severokorejské banky pro zahraniční obchod. Severokorejské sankce EU už se tak týkají 62 lidí a 50 organizací.