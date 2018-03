Brusel/Washington - Evropské unii a šesti dalším státům se podařilo získat dočasnou výjimku z amerických cen na dovoz ocele a hliníku, která platí do 1. května. Do té doby chtějí USA se všemi partnery vyjednat dlouhodobé dohody. Prezidenti a premiéři zemí EU dnes na summitu v Bruselu vyzvali Spojené státy, aby výjimka byla trvalá. Čína, na kterou jsou cla převážně zaměřena, naopak pohrozila, že plánuje odvetná cla na dovoz americké zboží v hodnotě zhruba tři miliardy USD.

Trump podepsal cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a deseti procent na dovoz hliníku 8. března. Své rozhodnutí odůvodnil obavami o národní bezpečnost. Dnes cla vstupují v platnost. Trump tak přišel s výjimkou pro EU a většinu dalších zemí na poslední chvíli po naléhání řady amerických politiků a firem, kteří se obávali, že případná odvetná opatření povedou k obchodní válce a poškodí americkou ekonomiku. Vedle evropských zemí dostaly výjimku Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Mexiko a Jižní Korea.

Evropští lídři vyjádřili politování nad tím, že se Washington rozhodl cla na dovoz oceli a hliníku vůbec uvalit. "Tato opatření nemohou být ospravedlněna poukazem na národní bezpečnost," stojí v závěrech summitu. Ochranářská opatření ze strany Spojených států označují prezidenti a premiéři EU za "nevhodný lék na skutečné problémy nadměrné kapacity" v ocelářském sektoru.

Čína dnes oznámila, že má seznam 128 amerických produktů, na která by mohla zavést cla. Jsou mezi nimi čerstvé ovoce, víno, ořechy, či vepřové. Zástupce hlavního ekonoma čínského hospodářského institutu Čínské centrum pro mezinárodní ekonomickou výměnu Sü Chung-cchaj upozornil, že Čína je zatím ve svém postupu zdrženlivá, tvrdší odpovědí by byla cla zacílená na sóju a automobily.

Zpravodajská televize CNBC upozornila, že případná cla by měla mnohem větší dopad na EU než na Čínu. EU by cly mohla utrpět ztrátu nejméně 2,4 miliardy USD (téměř 50 miliard Kč), zatímco Čína 400 milionů USD. EU je totiž jedním z největších dovozců ocele do USA. Loni tam vyvezla 5,3 milionu tun, byla tak druhá za Kanadou. V dolarech byla EU dokonce jedničkou, hodnota dovozu činila 6,6 miliardy USD.

Podle českého ministerstva průmyslu a obchodu ochranářská opatření USA by postihla vývoz českých firem za zhruba 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun) ročně. Postižená produkce z ČR nepředstavuje vysoké procento vývozu ocelářského sektoru, pro některé konkrétní výrobky je ale americký trh významný.

USA jsou největším dovozcem ocele. V roce 2016 se na globálním dovozu ocele podle objemu podílely osmi procenty. Podle hodnoty měla ocel na celkové hodnotě dovozu zboží do USA podíl jen jedno procento. USA dovážejí ocel z více než 110 zemí, vyplývá ze zprávy ministerstva obchodu.