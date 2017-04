Lucemburk - Sedmadvacet států Evropské unie od Británie očekává dodržení všech finančních závazků, které na sebe země vzala ve stávajícím víceletém finančním období, tedy do roku 2020. Novinářům to dnes při příchodu na jednání ministrů, kteří připravují sobotní mimořádný summit EU k brexitu, řekl slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Britové by přitom měli unii opustit na jaře 2019. Součástí dohody o vystoupení má být také jednorázové finanční vyrovnání, jehož výše by byla stanovena v eurech.

Ministerská schůzka v Lucemburku by dnes měla bez větších sporů odsouhlasit mírně pozměněný text politických vodítek pro vyjednávání s Británií. Definitivně je potvrdí šéfové států a vlád ostatních sedmadvaceti zemí unie na schůzce v Bruselu. Evropská komise by pak měla zřejmě už 3. května představit konkrétní směrnice pro vyjednávání, které samotné začne zřejmě v červnu.

Tuskův materiál, který nebyl oficiálně zveřejněn, ale jehož pracovní verze mají novináři k dispozici, se zmiňuje o "jednorázovém finančním vyrovnání". Mělo by zajistit, že EU i Británie dodrží své závazky odsouhlasené do britského oznámení o odchodu. Týkat by se mělo i otázek souvisejících s Evropskou centrální bankou (ECB), Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským rozvojovým fondem (EDF) a rovněž britské účasti v konkrétních fondech a nástrojích evropské politky, třeba ve fondu na podporu uprchlíků v Turecku.

Dokument na konci března představil šéf summitů Donald Tusk poté, co Británie v souladu s unijními smlouvami oficiálně deklarovala svůj záměr z bloku odejít.

Evropská komise už členským zemím nabídla také svůj konkrétnější pohled na některé detaily budoucích jednání, především v oblasti ochrany práv občanů a právě finančního vyrovnání. Text uvádí, že obsahem konečné dohody o odchodu Británie z EU by měl být přesný způsob výpočtu britských závazků, založený na konsolidovaných účetních uzávěrkách EU a údajích dostupných k datu či roku odchodu země z bloku. "Závazky by měly být definovány v eurech," uvedla komise s tím, že obsahem finančního vyrovnání má být i rozpis ročních britských plateb.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans dnes v Lucembursku novinářům řekl, že 27 zemí unie má jednotný pohled na vyjednávání o brexitu. Britské volby a zřejmě silnější mandát premiérky Theresy Mayové po nich nebudou mít podle Timmermanse na přístup EU k rozhovorům vliv.

"Vodítka jsou velmi jasná, zásadní je jednota 27 zemí. Velké problémy teď nevidím, ty se objeví, až celý proces začne," prohlásil při příchodu na dnešní ministerskou schůzku Lajčák.

"Jsme připraveni," řekl novinářům stručně hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier.