Brusel - Evropská unie o rok prodloužila sankční opatření vůči režimu syrského prezidenta Bašára Asada. Rada EU to uvedla v tiskové zprávě na okraj dnešního jednání ministrů zahraničí evropského bloku. Sankce tak budou platit do 1. června 2019. Aktualizován byl také seznam osob, firem a institucí, kterých se týká zmrazení majetku v EU a zákaz cestování do unie.

Ze seznamu byli vyškrtnuti dva zesnulí, zákaz cest a zmrazení majetku se tak nyní týká 259 lidí a 67 právnických osob. Nově byla na seznam doplněna jména lidí spojovaných s použitím chemických zbraní, stejně jako tomu bylo v případě čtyř osob, které EU na seznam dopsala v březnu.

K sankcím, které jsou v současnosti vůči Sýrii uplatňovány, patří mimo jiné ropné embargo, omezení některých investic, zmrazení majetku syrské centrální banky drženého v EU, omezení vývozu zařízení a technologií, které by mohly být použity k vnitřním represím, jakož i zařízení a technologií pro monitorování nebo odposlechy internetové či telefonní komunikace.

Státy EU dnes také zopakovaly dlouhodobý unijní pohled, že jedinou cestou k "trvalému a věrohodnému" řešením vleklého syrského konfliktu je dialog mezi stranami zprostředkovaný OSN.