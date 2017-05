Dělník si sundavá pokrývku hlavy u vchodu do budovy v Madridu. Ilustrační foto.

Dělník si sundavá pokrývku hlavy u vchodu do budovy v Madridu. Ilustrační foto. ČTK/AP/Paul White

Brusel - Míra nezaměstnanosti v Evropské unii klesla v březnu na osm procent, což je nová nejnižší hodnota od ledna 2009. V únoru činila 8,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé eurozóně zůstala míra nezaměstnanosti na únorové hodnotě 9,5 procenta, nejníže od května 2009. V růstu pokračovala aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny. V dubnu je nejvýše za šest let. Poptávka zůstává silná, přestože ceny se zvyšují.

V březnu bylo v EU bez práce 19,761 milionu mužů a žen, toho 15,515 milionu v eurozóně. Proti únoru se počet nezaměstnaných snížil o 56.000, v zemích platících eurem o 5000.

Z 28 členských zemí unie měla nejnižší míru nezaměstnanosti Česká republika, kde podle Eurostatu dosáhla 3,2 procenta. Druhé bylo Německo se 3,9 procenta. Naopak nejvyšší zůstává nezaměstnanost v Řecku a ve Španělsku.

Proti loňskému březnu se nezaměstnanost snížila ve 23 zemích unie. Ve Francii a Rakousku se nezměnila, naopak v Dánsku, Itálii a Litvě vzrostla. Nejvíce se nezaměstnanost snížila v Chorvatsku, Portugalsku, ve Španělsku a v Irsku.

Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v březnu klesla na 4,8 procenta z únorových 5,1 procenta. Český statistický úřad vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce pak z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

Aktivita v průmyslu eurozóny je nejvyšší za šest let

Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny v dubnu pokračovala v růstu a dostala se na novou nejvyšší úroveň za šest let. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, jehož výsledky dnes zveřejnila společnost IHS Markit. Poptávka zůstává silná navzdory růstu cen, který byl rovněž nejvýraznější za šest let.

Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostl v dubnu proti předchozímu měsíci o 0,5 bodu a dostal se na 56,7 bodu. To je nejvyšší hodnota od dubna 2011. Index tak dále vystoupil nad klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.

"Výrobci z eurozóny zaznamenali v dubnu příznivé obchodní podmínky, což signalizuje povzbudivě dobrý začátek nového čtvrtletí," uvedl hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson. "Nejnovější průzkumy ukazují, že zpracovatelský průmysl roste ročním tempem přibližně čtyři až pět procent, což by mělo výrazně přispět k celkovému hospodářskému růstu," dodal.

Analytici v anketě agentury Reuters očekávají, že růst ekonomiky eurozóny bude v příštích letech stabilní, ale mírný. Tato prognóza ale vychází z toho, že prezidentské volby ve Francii vyhraje Emmanuel Macron. Druhé, rozhodující kolo voleb se koná tuto neděli.