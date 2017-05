Brusel - Představitelé Evropské unie a NATO ve svých prvních reakcích na noční útok v Manchesteru zdůraznili trvající odhodlání bojovat s terorismem. Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg čin označil za barbarský, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker za hanebný. Podle Junckera takové hanebné útoky jen posilují odhodlání společně porazit jejich pachatele.

"S velkým zármutkem a šokem jsem se dozvěděl o brutálním útoku, který zasáhl Manchester," uvedl v prohlášení pro média předseda Evropské komise Juncker. Sympatie projevil Britům a britské premiérce Therese Mayové s tím, že teroristé se v Manchesteru opět pokusili zasít strach tam, kde by měla vládnout radost a zábava.

Počet mrtvých při pondělním výbuchu při popovém koncertu v severoanglickém Manchesteru stoupl na 22, zraněny byly desítky lidí. Oznámila to dnes ráno policie, která vyšetřuje incident jako teroristický. Útok podle ní spáchal zřejmě jeden člověk.

"Dnes s vámi truchlíme. Zítra budeme společně s vámi pracovat na tom, aby porazili ty, kdo se snaží zničit náš způsob života. Podceňují naši odolnost," napsal Juncker. Vlajky u Evropské komise dnes vlají na půl žerdi.

Předseda unijních summitů Donald Tusk na twitteru uvedl, že myslí na oběti nočního útoku. Soustrast na sociálních sítích vyjádřil i první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a další představitelé EU.

Trump: Teroristický útok v Manchesteru spáchali zlí ztroskotanci

Americký prezident Donald Trump dnes odsoudil pondělní teroristický útok v multifunkční hale v severoanglickém Manchesteru, při kterém zahynulo 22 lidí. Učinil tak po jednání s prezidentem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem v Betlémě. Pachateli atentátu jsou podle Trumpa "zlí ztroskotanci".

"Stojíme v naprosté solidaritě s lidem Spojeného království," uvedl Trump. Pozůstalým obětí i zraněným vyjádřil "nejhlubší soustrast". Terčem útoku podle něj byly "nevinné děti". "Naše společnost nemůže dál tolerovat pokračování tohoto krveprolití," uvedl Trump.

Teroristy je podle něj třeba "navždy vypudit z naší společnosti". Jejich ideologii, kterou označil za "podlou", je nutné "zcela vyhladit". "Všechny civilizované národy se musí spojit, aby ochránily lidský život a posvátné právo našich občanů žít v bezpečí a míru," dodal americký prezident.

Manchesterský teroristický útok vzápětí na tiskové konferenci odsoudil také Abbás.

Manchester nedovolí teroristům zvítězit, uvedl starosta Burnham

Manchester je hrdé a silné město, které teroristům nedovolí, aby dosáhli svého cíle. V reakci na pondělní teroristický útok v multifunkční hale v severoanglickém městě to dnes řekl starosta metropolitní oblasti Manchesteru Andy Burnham. Čin, který si vyžádal 22 mrtvých, označil za akt zla.

"Truchlíme, ale jsme silní," uvedl Burnham. Pozůstalým obětí se dostane tolik pomoci, kolik jen bude možné, dodal. Starosta poděkoval záchranářům, policistům a hasičům, kteří na místě útoku zasahovali, ale i obyčejným lidem, kteří "otevřeli své dveře cizincům a odvezli je pryč od nebezpečí". "Bude to duch Manchesteru, který zvítězí, a bude nás držet pohromadě," dodal.

Burnham byl v roce 2005 v době spáchání teroristických útoků v Londýně, které si vyžádaly 52 obětí, náměstkem ministra vnitra. Stejně jako se tehdy semknuli obyvatelé hlavního města, semknou se nyní i obyvatelé Manchesteru, věří. "Nevyhrají," uvedl na adresu teroristů.

Burnham se stal prvním přímo voleným starostou nové metropolitní oblasti Manchesteru teprve před několika týdny. Pomocí videopřenosu se bude účastnit vládního bezpečnostního výboru, který na 10:00 SELČ svolala premiérka Theresa Mayová.

Merkelová: Pravděpodobný útok v Manchesteru posílí naše odhodlání

Pravděpodobný teroristický útok v Manchesteru posílí naše odhodlání bojovat spolu s Brity proti těm, kdo takové činy plánují a páchají, uvedla v prohlášení německá kancléřka Angela Merkelová. Německo podle ní stojí na straně britských občanů.

"Se smutkem a zděšením sleduji zprávy z Manchesteru. Je nepochopitelné, že někdo radostný popový koncert zneužije, aby tolik lidí zabil nebo jim způsobil těžká zranění," uvedla šéfka německé vlády k útoku, který si vyžádal 22 mrtvých a téměř šest desítek zraněných.

Na útok reagují i další němečtí politici. Ministr vnitra Thomas de Maiziére, podle něhož šlo o tak podlý čin, že se pro něj těžko hledají slova, Británii nabídl veškerou pomoc a podporu ke zvládnutí situace.

Šéf sociální demokracie a její kandidát na kancléře Martin Schulz na twitteru píše o děsivých zprávách z Manchesteru a neskutečném utrpení. V myšlenkách je podle svých slov s oběťmi a jejich příbuznými.

Předseda zelených Cem Özdemir píše o nutnosti tvrdého boje proti takzvanému Islámskému státu a jeho spojencům a odříznutí ideologických a finančních zdrojů islamismu.

Putin odsoudil atentát v Manchesteru, nabídl spolupráci

Ruský prezident Vladimir Putin označil pondělní atentát v Manchesteru za "cynický a nelidský". Dodal, že je připraven více spolupracovat s Británií na boji proti terorismu, a to jak na bilaterální, tak mezinárodní úrovni. Z prohlášení Kremlu citovala agentura AFP.

Putin také vyjádřil britské premiérce Therese Mayové "upřímnou soustrast". "Doufáme, že strůjci útoku neujdou trestu, jaký si zaslouží," uvádí se v prohlášení.

Bezpečnost musí být absolutní prioritou Evropy, uvedl Fico

Premiéři České republiky a Slovenska Bohuslav Sobotka a Robert Fico odsoudili během jednání Evropského jaderného fóra v Praze noční útok v Manchesteru. Podle Fica je třeba vyslat poselství, že bezpečnost se stává absolutní prioritou Evropy. Uvedl, že Britové už potvrdili, že v Anglii útočil osamělý terorista.

"Na místě číslo jedna nemůže být nezaměstnanost, klima, ale bezpečnost lidí, kteří žijí v evropském prostoru. To nás spojuje," uvedl slovenský premiér na adresu Británie. I to je podle něj jedním z důvodů pro další spolupráci s Británií po jejím odchodu z unie.

Stejně jako Sobotka řekl, že Slovensko bude při vyšetřování činu spolupracovat se zahraničními partnery.

Sobotka útok označil za odporný a vyjádřil soustrast pozůstalým a solidaritu britské vládě. Zopakoval, že je v kontaktu s ministrem vnitra Milanem Chovancem a podle dostupných informací nehrozí v Česku žádné konkrétní nebezpečí.

Za zvrácený a zbabělý označil pondělní atentát slovenský prezident Kiska. Útok odsoudili i další slovenští politici a Británii zároveň vyjádřili soustrast.

"Jsem zděšen zvráceným a zbabělým útokem proti mladým lidem v Manchesteru. Hluboká soustrast rodinám a všem Britům," napsal na twitteru Kiska.

Šéf slovenské sněmovny Andrej Danko na sociální síti uvedl, že prevence v boji proti terorismu je více než potřebná. "Tento ohavný čin prožívám o to více, že jen několika hodin před výbuchem jsem tam byl se svými syny. To, co se stalo a stále děje kolem nás, je absolutně nepochopitelné a smutné," napsal Danko.

"Je neuvěřitelné, co se stalo v Manchesteru. Násilí je tak nesmyslné," uvedl na twitteru slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák.