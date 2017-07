Brusel - Japonský premiér Šinzó Abe a zástupci Evropské unie ve čtvrtek v Bruselu oznámí politickou dohodu nad smlouvou o vzájemném volném obchodu. Informovala o tom dnes Evropská unie. Na summitu EU-Japonsko mají unii zastupovat předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

O rozsáhlé dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem se jedná od roku 2013. Na konci minulého měsíce odcestovali do Tokia eurokomisaři pro obchod Cecilia Malmströmová a pro zemědělství Phil Hogan, aby jednání dokončili.

Díky smlouvě by mohl vzájemný obchod mezi EU a Japonskem vzrůst o třetinu, odhaduje Evropská komise. To by u obou ekonomik dlouhodobě posílilo tempo hospodářského růstu.

Kromě diskuse o obchodu, se bude summit věnovat rovněž evropsko-japonskému partnerství v bezpečnostní oblasti. Posílena má být stávající spolupráce v boji proti terorismu, která se týká především snah budovat společně kapacity třetích zemí, ale také odhalovat financování teroristických sítí.

Mluvit se má také o spolupráci v energetice, obě strany by měly dát najevo pokračující odhodlání plnit pařížskou klimatickou dohodu.