Praha - Historie lidstva je podle etnografa Miloslava Stingla, který v pondělí oslaví šestaosmdesáté narozeniny, nikdy nekončící historií stěhování. Proto ani k současné migrační krizi není tak zcela skeptický. Řekl to při ceremoniálu, na kterém obdržel čestné občanství Prahy 10. Znalec indiánských kultur a čestný náčelník indiánského kmene Kikapú žije ve Strašnicích.

"Oboje dává člověku čest a dobrý pocit. Čestným náčelníkem jsem tak trochu jako doktor honoris causa, na velkou vzdálenost. Ale čestným občanem Prahy 10, to si budu uvědomovat každý den," řekl po udělení ocenění.

Všeobecnou skepsi vůči přílivu uprchlíků do Evropy Stingl nesdílí. "Děje se spousta problematických věcí a samozřejmě ten příval cizinců k nám je velice intenzivní, i když ho necítíme tak jako jiné země. Ale celá moderní historie lidstva je historií toho, že se odněkud někam někdo stěhuje. My sami Češi jsme přišli možná z Chorvatska nebo východní Ukrajiny. To je nekonečná historie, která prostě nikdy neskončí," dodal.

Stingl je uznávaným odborníkem v etnografii a je předním znalcem indiánských a oceánských kultur. V zahraničí strávil přes 20 let svého života, navštívil asi 150 zemí a ovládá 16 jazyků.

Ze svých cest napsal více než 40 knih, letos o něm vyšla biografie. Natočil také desítky cestopisných filmů a reportáží. Indiáni kmene Kikapú, kteří ho zvolili čestným náčelníkem, mu dali indiánské jméno Okima, v překladu Ten, který vede. Senát ho letos navrhl prezidentovi na udělení státní medaile Za zásluhy, vyznamenal ho prezident Palauské republiky v Tichomoří.

Praha 10 začala čestná občanství udělovat letos, Sting je čtvrtým nositelem. Před ním ocenění obdrželi in memoriam bývalý starosta Karel Výrut, lékař Josef Hyánek a Antonín Štícha, kterému se podařilo utéct z německého koncentračního tábora a byl účastníkem Pražského povstání. Čestní občané získávají půlkilogramovou stříbrnou medaili a pamětní list.