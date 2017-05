Etna (Itálie) - Čtvrtou etapu Gira d'Italia s cílem na Etně vyhrál po téměř celém dni v úniku slovinský cyklista Jan Polanc. Novým lídrem závodu je Lucemburčan Bob Jungels, jenž převzal růžový trikot od svého kolumbijského kolegy z týmu Quick-Step Fernanda Gavirii.

Cyklisté se během pondělního volného dne přesunuli ze Sardinie na Sicílii a dnes absolvovali první horskou etapu jubilejního 100. ročníku. Pětadvacetiletý Polanc zaútočil společně s dalšími outsidery už po dvou kilometrech a vydržel v úniku zbylých 179 km až do cíle na nejvyšší činné evropské sopce.

"Byl to asi nejtěžší den mého života. V závěrečném stoupání to bylo ve stálém protivětru a po tak dlouhém úniku hodně náročné," uvedl Polanc, jenž zopakoval své vítězství na Giru z roku 2015 a stejně jako před dvěma lety se oblékl do modrého trikotu nejlepšího vrchaře. "Asi nikdo neočekával, že únik vydrží až do cíle. Neměli jsme před posledním stoupáním velký náskok a všichni čtyři jsme byli v úniku celý den. Bylo to neskutečné, jsem strašně šťastný," dodal hrdina dne.

Slovinského člena týmu SAE Emirates se ve stoupání na Etnu snažila marně dostihnout skupina adeptů na celkové vítězství. Druhý dojel s odstupem 19 sekund Rus Ilnur Zakarin, jenž díky ataku v závěru získal šestisekundový bonus za umístění a najel na další favority deset sekund. Hlavní skupinu dovezl do cíle s odstupem 29 sekund za Polancem na třetí pozici Brit Geraint Thomas.

Sedmý skončil Lucemburčan Jungels a stejně jako loni se oblékl do růžového dresu lídra. Thomas je s odstupem šesti sekund druhý, na dalších místech jsou s desetisekundovou ztrátou favorité Adam Yates, Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo, Nairo Quintana, Tom Dumoulin a Bauke Mollema.

Jungels se minulý rok ujal průběžného vedení na Giru na tři etapy a i tehdy střídal v čele týmového kolegu, Gianlucu Brambillu. "Je to znovu úžasné, zase si beru růžový trikot od kamaráda z týmu. Abych řekl pravdu, dnes jsem to opravdu nečekal, protože to byl těžký kopec a je tady hodně dobrých vrchařů, ale docela jsem se zlepšil a jel jsem chytře. Giro je pro nás už teď úspěšné, zbytek je bonus," řekl čtyřiadvacetiletý Lucemburčan.

Z tria českých cyklistů dnes dopadl nejlépe debutant Jan Hirt z polského týmu CCC, jenž dojel s téměř pětiminutovým odstupem na 44. místě a celkově mu patří 38. pozice.

Středeční etapa končí v Nibaliho rodné Messině, po 159 km se vzhledem k profilu očekává hromadný sprint.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 4. etapa (Cefalú - Etna, 181 km):

1. Polanc (Slovin./SAE Team Emirates) 4:55:58, 2. Zakarin (Rus./Kaťuša) -19, 3. Thomas (Brit./Sky), 4. Pinot (Fr./FDJ), 5. Cataldo (It./Astana), 6. Dumoulin (Niz./Sunweb), 7. Jungels (Luc./Quick-Step), 8. A. Yates (Brit./Orica), 9. Mollema (Niz./Trek), 10. Nibali (It./Bahrajn Merida) všichni -29, ...44. Hirt -4:57, 96. Schlegel (oba ČR/CCC) -16:54, 184. Bárta (ČR/Bora) -27:29.

Průběžné pořadí:

1. Jungels 19:41:56, 2. Thomas -6, 3. A. Yates, 4. Nibali, 5. Pozzovivo (It./AG2R), 6. Quintana (Kol./Movistar), 7. Dumoulin, 8. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 9. Landa (Šp./Sky), 10. Pinot všichni -10, ...38. Hirt -6:00, 103. Schlegel -22:02, 185. Bárta -41:26.