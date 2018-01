Istanbul - Pokud se kurdská milice YPG v severosyrské oblasti Afrín do týdne nestáhne, Turecko tyto oddíly rozdrtí, řekl dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Informovala o tom agentura Reuters. Podle kurdských milic ostřelovaly dnes Afrín turecké síly granáty, ale nikdo nebyl raněn.

Turecká armáda zřídila pozorovací stanoviště v severosyrské provincii Idlib, kde syrská armáda bojuje proti povstalcům tři měsíce. Podle Ankary je to postup dohodnutý s Ruskem a Íránem na konferenci o Sýrii v Astaně. Kritici ale soudí, že se jednalo o krok zaměřený proti syrským Kurdům. Pozorovací stanoviště Ankara zřídila poblíž linie, která rozděluje území pod kontrolou arabských povstalců a oblastí Afrín, již ovládají Kurdové, napsala agentura Reuters.

"Jestliže se teroristé (kurdská milice YPG) v Afrínu nevzdají, rozdrtíme je," řekl Erdogan na sjezdu své domovské vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) ve východotureckém městě Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) Elazig.

Mluvčí kurdské milice YPG agentuře Reuters řekl, že turecké síly dnes z oblastí pozorovacích stanovišť ostřelovaly granáty několik kurdských vesnic v Afrínu. Nikdo nebyl raněn. Kurdská strana ostřelování neopětovala.

Podle tureckého prezidenta se Strana demokratické unie (PYD), která hájí zájmy syrských Kurdů, a její milice YPG snaží vybudovat v severní Sýrii "teroristický koridor" a dosáhnout břehů Středozemního moře, tedy propojit Afrín s oblastmi, jež Kurdové ovládají na severovýchodě Sýrie.

Podobně se Erdogan vyjádřil k situaci ve městě Manbidž, které leží západně od Eufratu. Ankara opakovaně kurdské bojovníky vyzvala, aby se z něj stáhli na východ od Eufratu. "Pokud ve městě Manbidž (kurdská milice YPG) nedodrží slib, vezmeme věc do vlastních rukou až do té doby, než na místě nezbude jediný terorista. Do týdne uvidí, čeho jsme schopni," uvedl Ergogan.

Milice YPG se podílely na boji proti islámským radikálům, ale Turecko je považuje za spojence turecké Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara řadí k teroristickým skupinám.