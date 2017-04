Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se dnes opět zmínil o možnosti uspořádat referendum o tom, zda Turci chtějí pokračovat ve vstupních jednáních s Evropskou unií. Před svými příznivci v Ankaře rovněž prohlásil, že pro Turecko není důležité, zda s ním Brusel vstupní jednání zastaví, či ne. Tato jednání jsou de facto zmrazena už od loňského červencového puče, po němž turecké úřady rozpoutaly rozsáhlé čistky ve státní správě. Turecká národní bezpečnostní rada doporučila prodloužit o tři měsíce výjimečný stav.

"Evropská unie vyhrožuje zmrazením jednání. Abych řekl pravdu, pro nás to není důležité," řekl Erdogan.

Turecký prezident už řadu měsíců činí podobná prohlášení a tvrdí, že EU potřebuje Turecko více než je tomu naopak. Přitom také varuje, že Ankara vypoví migrační dohodu uzavřenou s unií, díky níž se od loňského jara zastavil masový příliv migrantů z Blízkého východu do Evropy přes turecké území.

"Nechávají nás čekat před branami EU už 54 let, není-liž pravda? (...) Můžeme jít za naším lidem a poslechneme jeho rozhodnutí," řekl dnes též Erdogan.

Na mysli měl rok 1963, kdy Brusel uzavřel s Ankarou asociační dohodu. O členství v unii požádalo Turecko v roce 1987, ale přihláška mu byla zamítnuta kvůli porušování lidských práv a turecké přítomnosti na Kypru. Až v roce 2005 zahájil Brusel s Ankarou vstupní rozhovory.

Jednání se prakticky zastavila po loňském potlačeném pokusu části turecké armády o puč, po němž Ankara rozpoutala rozsáhlé čistky ve státní správě, a to nejen mezi vojáky a policisty, ale i mezi soudci či učiteli.

Vztahy EU s Ankarou se dále zhoršily kvůli turecké kampani před nedělním ústavním referendem, kterou turečtí politici chtěli vést i v zahraničí mezi tureckými menšinami. Úřady některých zemí, včetně Německa, tureckým politikům ale zabránily vystoupit na mítincích. Erdogan označil tyto kroky za praktiky podobné těm, jaké se děly za nacismu.

V neděli Erdogan přilil olej do ohně vztahů s EU, když zopakoval, že začne s tureckými politiky jednat o obnovení trestu smrti. Ten Turecko zrušilo v roce 2004 v rámci plnění podmínek pro vstup do EU. "Pokud mi takový zákon přijde na stůl, tak ho schválím. Ale nebude-li pro něj podpora, pak o tom můžeme uspořádat další referendum," řekl Erdogan v neděli poté, co v refendu o změnách ústavy vyhráli zastánci posílení prezidentských pravomocí.

Rada Evropy vyzvala tureckou vládu k uvážlivosti v dalším postupu

Ankara/Štrasburk/Brusel - Rada Evropy (RE) vyzvala tureckou vládu, aby dnešním referendu v Turecku, v němž voliči těsně schválili změny ústavy posilující pravomoci prezidenta, uvážlivě zvažovala všechny další kroky. Evropská unie vyzvala Ankaru k nalezení "co nejširšího národního konsenzu".

"Je nanejvýš důležité, aby byla zajištěna nezávislost soudnictví v souladu s principy zakotvenými v evropské konvenci o lidských právech," uvedl dnes v prohlášení generální tajemník RE Thorbjorn Jagland. Dodal, že RE bude Turecku v tomto procesu nápomocna. Turecko je členem RE od jejího vzniku v roce 1949.

Jagland rovněž vyzval turecké vedení, aby pečlivě zvažovalo další kroky, i vzhledem k těsným výsledkům referenda. V dnešním hlasování se pro změny ústavy vyslovilo 51,4 procenta zúčastněných voličů.

"Vzhledem k těsnému výsledku referenda a hlubokým důsledkům těchto ústavních změn, vyzýváme turecké orgány, aby usilovaly o co nejširší konsenzus při jejich uplatňování," uvedli ve společném prohlášení předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová a eurokomisař EU pro rozšíření Johannes Hahn.

Trojice unijních představitelů zároveň upozornila, že reformy budou posuzovány, zda neporušují povinnosti Turecka jako kandidátské země usilující o vstup do EU a jako členské země Rady Evropy.

Ústavní změny zavedou v Turecku prezidentský systém místo parlamentního, hlava státu tak bude mít větší pravomoci. Například bude moci vydávat dekrety, vyhlašovat výjimečná opatření, jmenovat ministry či rozpustit parlament.

Odpůrci reformy ji kritizují, že soustředí příliš velké pravomoce do rukou prezidenta. Erdogan, který zemi vládne de facto už 14 let (z toho 11 let jako premiér), je už nyní kritizován za příliš autoritářský styl.

Západní země i organizace ochránců lidských práv Ankaře vytýkají mimo jiné porušování svobody slova, v Turecku jsou souzeni i novináři a opoziční politici.