Londýn/Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se stal terčem kritiky za to, že malé holčičce ve vojenské uniformě tvrdil, že země ji bude uctívat, pokud zemře mučednickou smrtí. Událost se stala na sobotním setkání Erdoganovy vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

Prezident pozval teprve šestiletou dívku na pódium, která k němu podle televizních záběrů se slzami v očích přistoupila. Erdogan ji políbil na obě tváře a poukázal na to, že má v kapse tureckou vlajku. Poté se obrátil k obecenstvu: "Pokud padne mučednickou smrtí, bude na ni položena vlajka, s Boží vůlí." "Je připravena na všechno, že?" dodal, a přitom se znovu obracel k ní, než ji propustil.

Za tento výstup si prezident vysloužil kritiku doma i ve světě. Za velkou chybu jeho slova označil například místopředseda opoziční Lidové republikánské strany (CHP) Veli Agbaba. "Děti by nikdy neměly být ve stínu zbraní a neměly by být tváří válek," sdělil Agbaba britskému listu The Daily Telegraph.

Záběr Erdogana s holčičkou sdílelo na sociálních sítích napříč světem mnoho lidí, převážně s velmi kritickými komentáři.

Erdogan již dříve řekl, že chce vychovat novou "zbožnou generaci" lidí. V náboženských odborných školách se v tomto školním roce představuje džihád (svatá válka) jako projev patriotismu. Množství studentů, kteří chodí do islámských škol, se od roku 2012 výrazně zvýšil a podle agentury Reuters turecká vláda plánuje tento rok zdvojnásobit finanční dotace pro náboženské školy.

Turecko je nyní vojensky aktivní ve svém jižním pohraničí, kde se na syrské straně snaží získat pod kontrolu široký pás území na úkor syrských Kurdů, které Ankara obviňuje ze spolupráce se separatistickými tureckými Kurdy. Součástí tohoto boje byl i požadavek Turecka vůči České republice, aby vydala syrsko-kurdského politika Sáliha Muslima. Soud v Praze jej ale dnes pustil na svobodu.

