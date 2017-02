Calgary/Praha - Rychlobruslařka Karolína Erbanová bojovala na mistrovství světa ve sprintu v Calgary až do posledního startu o medaili, nakonec ale byla spokojená i se čtvrtým místem. Po dvou závodech na 500 a dvou na 1000 metrů dělilo čtyřiadvacetiletou českou reprezentantku od bronzu 47 setin v přepočtu na delší trať.

"Konkurence na světě je trošku větší než na Evropě, takže teď po závodu převládá spíše radost než zklamání, že nevyšla medaile. V sobotu jsem si zajela dva osobní i národní rekordy, takže první den byl skvělý. A i celkové čtvrté místo je skvělé, jsem spokojená," řekla ČTK Erbanová, která se v lednu stala premiérovou evropskou šampionkou ve sprintu.

V dějišti olympijských her z roku 1988 si osobní rekordy vylepšila na 37,06 sekundy na pětistovce a 1:13,53 minuty na kilometru. V neděli za těmito časy mírně zaostala.

"Padalo tady strašně moc osobních rekordů, i národních nebo rekordů šampionátu. Sprinteři jsou první den více svěží a u někoho se to projeví více, u někoho méně. Pro mě osobně, ale i hodně lidí tady, byl první den lepší," řekla Erbanová, která si na kratší trati vylepšila maximum o 61 setin.

Na kilometru se tak výrazně nezlepšila a i kvůli tomu medaili nakonec nezískala. Problémem byla podle všeho i nemoc, která ji v Kanadě skolila. Po přesunu z mistrovství světa na jednotlivých tratích v korejském Kangnungu na tři dny ulehla.

"Nemoc se mohla projevit. Příprava nebyla ideální a já jsem vlastně rychleji jela až v pátek, den před závody. Museli jsme překopat celou přípravu a na kiláku to asi znát bylo. Na pětistovce asi ne, tam jsem jala hodně dobře," uvedla rodačka z Vrchlabí.

O zopakování výsledku ze sprinterského MS v roce 2015, kdy získala bronz, bojovala až do konce. Celý program uzavíral její souboj s vítěznou Nao Kodairaovou z Japonska na kilometru. S ohledem na předešlé výsledky Heather Bergsmaové z USA a Nizozemky Jorien ter Morsové ale Erbanová věděla, že k udržení třetího místa musí zajet pod 1:13 a výrazně si zlepšit osobák. "Ne, že by to bylo nemožné, ale trochu mě to vzdálilo. Holky přede mnou zajely skvěle. Věděla jsem, kolik musím jet, a na to nebylo," uznala.

Erbanová se dnes vrací do Evropy a příští týden by se měla představit ve finále Světového poháru, do kterého se kvalifikovala i přes neúčast na prvních dvou závodech seriálu. Poté ji čeká volno, než odstartuje přípravu na další sezonu, jejímž vrcholem budou olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. "Věřím, že si do přípravy i do další sezony přenesu konstantní a kvalitní výkony z posledních měsíců," přála si Erbanová.