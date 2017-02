Kangnung (Korea) - Rychlobruslařka Karolína Erbanová skončila při obou svých startech na mistrovství světa na jednotlivých tratích těsně pod stupni vítězů, přesto byla se svým vystoupením v korejském Kangnungu spokojená. Čtvrtá žena na pětistovce a pátá na kilometru se nyní bude snažit formu potvrdit na světovém šampionátu ve sprintu, který se v závěru měsíce uskuteční v Calgary.

"Jsem spokojená se závodem i s celým šampionátem. Dnes páté místo, mohla jsem být čtvrtá, bylo to o kousíček, ale jinak to bylo dobré," řekla Erbanová ČTK. Při obou startech zajela nejlepší čas sezony, na pětistovce ji od bronzu dělilo jen 23 setin sekundy, dnes na kilometru 48 setin.

Letošní evropská šampionka ve sprintu se představila již ve čtvrté rozjížďce, za velký problém to ale nepovažovala. "Vynechala jsem první dva Světové poháry, takže jsem byla až ve třetí losovací skupině. Šlo ale jen o to, že jsem měla slabší soupeřku," uvedla čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka.

I v Koreji Erbanová potvrdila, že se po zdravotních problémech z úvodu sezony dostala do světové špičky. "Cítím, že jsem schopna zajíždět dobré závody i na ledě, na kterém jsem ještě nikdy nebyla. Pětistovky i kilák na Světových pohárech jsou kvalitní," řekla Erbanová, jež ale stejně jako další sportovci bere aktuální sezonu zejména jako přípravu na příští, olympijskou. "Příští sezonu přijde to hlavní. A tohle jsou postupné krůčky," podotkla.

V Kangnungu měla po příjezdu pocit, že je spíše na stavbě, postupně ale přípravné práce pořadatelů pokročily a v týdnu před závody už bylo vše v pořádku. Zpočátku také měla trochu problém s aklimatizací a pomohlo jí, že do dějiště přicestovala dostatečně včas. "Mám při cestách do Asie větší problémy, než když letím do Kanady. Tam jsou ostré první tři dny a pak to zmizí. Tady je únava delší a pořád jsem měla pocit, že bych spala. Ráno, po obědě i v autobuse," uvedla Erbanová.

Přímo z Koreje se nyní Erbanová přesune rovnou do Calgary, kde se na konci února uskuteční MS ve sprintu. "Nemělo smysl letět deset hodin domů, být tam dva dny a pak se přesunout do Calgary," vysvětlila členka nizozemského týmu AfterPay.