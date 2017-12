Moskva - Velkou spokojenost vyjádřil kapitán národního týmu Martin Erat při ohlédnutí za vystoupením českých hokejistů na Channel One Cupu, turnajové generálce před olympiádou v Pchjongčchangu. Hráči podle šestatřicetiletého útočníka s obrovskými zkušenostmi z NHL získali díky dobrým výsledkům potřebné sebevědomí.

"Super, jsem spokojený. Hlavně s tím, jak pracoval ten tým; každý dohrával souboje, každý byl silný na puku. Myslím, že kluci za ty tři zápasy získali sebevědomí a vědomí toho, že můžeme hrát s kýmkoliv. A že když budeme bojovat, tak můžeme i s kýmkoliv vyhrát, ať je to Kanada nebo Švédsko," pochvaloval si Erat v rozhovoru s novináři.

Výkon týmu šel nahoru po dvou špatných třetinách v úvodním utkání s Finy v Praze, kde se zdálo, že výběr kouče Josefa Jandače nemá co nabídnout. Opak byl ale pravdou. Obrat z 0:2 na 3:2, který dovršil tým v prodloužení, dodal mužstvu hodně elánu.

"Bylo pro nás asi dobře, že jsme odehráli špatné dvě třetiny s Finskem. Myslím, že to byl pro nás takový budíček. Každý si asi myslel, že to bude hrozně jednoduché, ale tím se pak trochu probudil. Najednou každý zjistil, že tady všichni kluci umí bruslit, hrají výborný systém a výborně na puku," připomněl Erat.

Ve výhrách shodným skóre 4:1 v pátek nad Kanadou a dnes proti Švédsku spatřuje velkou psychickou vzpruhu. "Asi hlavně pro kluky, co se do nároďáku vrátili. A také pro mladé obránce, kteří se ještě někdy občas bojí hrát s pukem. Myslím, že to je pro ně velká porce sebevědomí, když ví, že se nemusí bát hrát ani pro Švédům nebo Kanadě. Dnes to bylo dobře vidět," všiml si Erat.

Seveřany zaskočilo národní mužstvo rychlým přístupem i dobrým pohybem. "Jeden z rozhodujících faktorů byl, že jsme byli dříve u puku. Přišly krátké a lehké nahrávky, abychom byli venku ze třetiny, a v útoku jsme si pak hodně dovolili," řekl Erat.

Jako kapitán dovedl tým ke třem výhrám ve stejném počtu utkání, což se v rámci podniků Euro Hockey Tour podařilo reprezentaci naposledy před čtyřmi lety v Soči, rovněž na Channel One Cupu. "Pro mě je vítězství to, že kluci tady chtějí být a chtějí se o to porvat. Každý z těch kluků, ať už se dostane na olympiádu nebo ne, tak tady odvedl super práci," ocenil Erat.

Přesto by nade vše vypíchl hru obrany. "Kluci hráli neskutečně skvěle souboje. Posouvali puky dopředu a Švédy jsme přečíslovali, občas jsme je motali v jejich třetině. Což si myslím, že tady dlouho nebylo."

Hodně spoluhráčů před turnajem osobně neznal. "Ale v kabině byli super a někteří z nich mě hrozně překvapili. 'Furšíno' se od mého odchodu z Omsku jako brankář neskutečně vytáhl, podobně i 'Francik'," vyzdvihl Erat brankářskou dvojici Dominik Furch, Pavel Francouz. "A kluci v obraně podrželi puk, nebáli se hrát, tým pracoval opravdu dobře," dodal.

Osobní stránkou se příliš zabývat nechtěl. Po chybě proti Finům se však proměnil ve spolehlivého lídra. "Už nejsem nejmladší. Vždy jsou slabší a lepší třetiny, ale ještě jsem to zvládnul," ukončil rychle téma Erat.

Místo toho raději ocenil ostatní třicátníky v Jandačově výběru. "Michal Vondrka hrál výborně, Petr Koukal, co ten předvedl na oslabeních... Zbyněk Michálek, i když nedohrál turnaj, super. A Ondra Němec, jak podrží puk a dodá sebevědomí ostatním, paráda," řekl Erat.