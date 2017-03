Paříž - Evropský parlament (EP) zrušil poslaneckou imunitu šéfky francouzské krajní pravice Marine Le Penové, jedné z favoritů voleb francouzského prezidenta. Vyhověl tak francouzské justici, která Le Penové vyčítá, že na twitteru zveřejnila násilná videa takzvaného Islámského státu (IS).

Zrušení imunity se podle agentura AFP týká jen tohoto případu, nikoli podezření z neoprávněného získávání peněz EP pro Národní frontu (FN), což je strana Le Penové. Neočekává se, že by některá z těchto afér poškodila kandidátku u jejích voličů.

Le Penová je ve Francii vyšetřována kvůli podezření, že v prosinci 2015 zveřejnila tři záběry s krutým obsahem. Na snímcích byla mimo jiné vražda amerického novináře Jamese Foleyho, jemuž islamisté uřízli hlavu. Zrušení imunity umožní Le Penovou případně obvinit a trestně stíhat. Šéfce FN by mohly podle agentury Reuters hrozit až tři roky vězení.

"Jsem poslankyně, mou úlohou je odsuzovat Islámský stát," řekla před hlasováním europoslanců Le Penová. Obvinění ohledně snímků označila za "politické vyšetřování". Už dříve vysvětlila, že snímky pod názvem IS, to je toto! zveřejnila v reakci na podle ní podlé tvrzení známého redaktora Jeana-Jacquesa Bourdina, že IS a FN se sobě navzájem podobají.

Ve stejný den v roce 2015 zveřejnil ze stejného důvodu na twitteru snímek s násilím IS i poslanec FN Gilbert Collard. Francouzské Národní shromáždění ale odmítlo žádost justice o jeho zbavení imunity. Podle dolní komory parlamentu nebyla žádost "dostatečně přesná".

Le Penová už delší dobu také čelí vyšetřování podezření, že několik parlamentních asistentů a asistentek europoslanců FN pracovalo ve skutečnosti pro FN. Evropský parlament od ní požaduje vrátit kolem 300.000 eur (8,2 milionu Kč). Le Penová obvinění i platbu odmítá.

Aféra kolem údajných fiktivních prací v europarlamentu nijak nesnížila preference Le Penové, které všechny dosavadní průzkumy předvídají jasné vítězství v prvním kole francouzských prezidentských voleb 23. dubna. Neočekává se ani, že by šéfce krajní pravice ubral voliče případ šíření snímků o počínání Islámského státu.

Ve druhém kole francouzských voleb 7. května má ale podle průzkumů porazit Le Penovou kandidát centristů Emmanuel Macron. Ten dnes upřesnil svůj volební program, ve kterém se jasně distancoval od protievropských postojů Le Penové. Kandidát umírněné pravice François Fillon čelí stíhání pro údajné obohacování rodiny z veřejných prostředků a dávají se mu malé šance na postup do závěrečného duelu. Ještě hůře je na tom podle průzkumů kandidát vládních socialistů Benoît Hamon.